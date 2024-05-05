В Челябинске выставили на продажу многоуровневую парковку за 180 млн рублей. Фото

06 мая 2024 в 04:15 Размер текста - 17 +

Площадь многоуровневой парковки более 16 тысяч квадратных метров (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU На северо-западе Челябинска за 180 миллионов рублей продают семиэтажную автопарковку площадью более 16 тысяч квадратных метров. Информация об этом размещена на сайте объявлений. «[Продается] отдельной стоящее 7-этажное здание автопарковки с эксплуатируемой кровлей, с земельным участком. Здание, 16 910 квадратных метров [продается за] 180 000 000 рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Объект находится на северо-западе Челябинска. Здание парковки оснащено видеонаблюдением, круглосуточной охраной, предусмотрена система пожаротушения. Парковка находится на северо-западе Челябинска Сайт объявлений «Авито» Парковка имеет семь этажей Сайт объявлений «Авито» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На северо-западе Челябинска за 180 миллионов рублей продают семиэтажную автопарковку площадью более 16 тысяч квадратных метров. Информация об этом размещена на сайте объявлений. «[Продается] отдельной стоящее 7-этажное здание автопарковки с эксплуатируемой кровлей, с земельным участком. Здание, 16 910 квадратных метров [продается за] 180 000 000 рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Объект находится на северо-западе Челябинска. Здание парковки оснащено видеонаблюдением, круглосуточной охраной, предусмотрена система пожаротушения.