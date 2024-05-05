05 мая 2024
04 мая 2024

В Челябинске выставили на продажу многоуровневую парковку за 180 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, паркинг, автомобили, многоквартирный дом, многоуровневая парковка
Площадь многоуровневой парковки более 16 тысяч квадратных метров (фото из архива) Фото:

На северо-западе Челябинска за 180 миллионов рублей продают семиэтажную автопарковку площадью более 16 тысяч квадратных метров. Информация об этом размещена на сайте объявлений.

«[Продается] отдельной стоящее 7-этажное здание автопарковки с эксплуатируемой кровлей, с земельным участком. Здание, 16 910 квадратных метров [продается за] 180 000 000 рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Объект находится на северо-западе Челябинска. Здание парковки оснащено видеонаблюдением, круглосуточной охраной, предусмотрена система пожаротушения.

Парковка находится на северо-западе Челябинска
Парковка находится на северо-западе Челябинска
Парковка имеет семь этажей
Парковка имеет семь этажей

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На северо-западе Челябинска за 180 миллионов рублей продают семиэтажную автопарковку площадью более 16 тысяч квадратных метров. Информация об этом размещена на сайте объявлений. «[Продается] отдельной стоящее 7-этажное здание автопарковки с эксплуатируемой кровлей, с земельным участком. Здание, 16 910 квадратных метров [продается за] 180 000 000 рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Объект находится на северо-западе Челябинска. Здание парковки оснащено видеонаблюдением, круглосуточной охраной, предусмотрена система пожаротушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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