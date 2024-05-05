Площадь многоуровневой парковки более 16 тысяч квадратных метров (фото из архива)
На северо-западе Челябинска за 180 миллионов рублей продают семиэтажную автопарковку площадью более 16 тысяч квадратных метров. Информация об этом размещена на сайте объявлений.
«[Продается] отдельной стоящее 7-этажное здание автопарковки с эксплуатируемой кровлей, с земельным участком. Здание, 16 910 квадратных метров [продается за] 180 000 000 рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Объект находится на северо-западе Челябинска. Здание парковки оснащено видеонаблюдением, круглосуточной охраной, предусмотрена система пожаротушения.
Парковка находится на северо-западе Челябинска
Парковка имеет семь этажей
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