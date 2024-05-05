05 мая 2024

Челябинский суд запретил торговать местами в очередях на выезд из РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, досмотр, знак стоп, граница, стоп, таможенный контроль, таможенный пост
Занять очередь на выезд из РФ можно через официальные ресурсы Фото:

Суд в Челябинской области запретил торговать местами в электронных очередях на выезд из России. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, информация о торговле была признана запрещенной.

«Вопреки требованиям закона в интернете посредством мессенджера Telegram предоставлялись услуги по платному бронированию электронной очереди, минуя процедуру регистрации на официальном сайте ФГКУ „Росгранстрой“. Судом указанные в интернет-мессенджере сведения признаны информацией, распространение которой на территории РФ запрещено», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Там отметили, что на решение суда повлиял тот факт, что данная информация вводила многих жителей в заблуждение по поводу пересечения госграницы. В результате их расходы при выезде из страны существенно возрастали. А некоторые из выезжающих становились фигурантами уголовных дел.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд в Челябинской области запретил торговать местами в электронных очередях на выезд из России. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, информация о торговле была признана запрещенной. «Вопреки требованиям закона в интернете посредством мессенджера Telegram предоставлялись услуги по платному бронированию электронной очереди, минуя процедуру регистрации на официальном сайте ФГКУ „Росгранстрой“. Судом указанные в интернет-мессенджере сведения признаны информацией, распространение которой на территории РФ запрещено», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Там отметили, что на решение суда повлиял тот факт, что данная информация вводила многих жителей в заблуждение по поводу пересечения госграницы. В результате их расходы при выезде из страны существенно возрастали. А некоторые из выезжающих становились фигурантами уголовных дел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...