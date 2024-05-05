Челябинский суд запретил торговать местами в очередях на выезд из РФ

06 мая 2024 в 13:08 Размер текста - 17 +

Занять очередь на выезд из РФ можно через официальные ресурсы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд в Челябинской области запретил торговать местами в электронных очередях на выезд из России. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, информация о торговле была признана запрещенной. «Вопреки требованиям закона в интернете посредством мессенджера Telegram предоставлялись услуги по платному бронированию электронной очереди, минуя процедуру регистрации на официальном сайте ФГКУ „Росгранстрой“. Судом указанные в интернет-мессенджере сведения признаны информацией, распространение которой на территории РФ запрещено», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Там отметили, что на решение суда повлиял тот факт, что данная информация вводила многих жителей в заблуждение по поводу пересечения госграницы. В результате их расходы при выезде из страны существенно возрастали. А некоторые из выезжающих становились фигурантами уголовных дел. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд в Челябинской области запретил торговать местами в электронных очередях на выезд из России. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, информация о торговле была признана запрещенной. «Вопреки требованиям закона в интернете посредством мессенджера Telegram предоставлялись услуги по платному бронированию электронной очереди, минуя процедуру регистрации на официальном сайте ФГКУ „Росгранстрой“. Судом указанные в интернет-мессенджере сведения признаны информацией, распространение которой на территории РФ запрещено», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Там отметили, что на решение суда повлиял тот факт, что данная информация вводила многих жителей в заблуждение по поводу пересечения госграницы. В результате их расходы при выезде из страны существенно возрастали. А некоторые из выезжающих становились фигурантами уголовных дел.