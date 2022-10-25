В Челябинской области похолодает до 12 градусов мороза

Во многих территориях региона уже выпал первый снег
В Челябинской области предстоящей ночью, 27 октября, температура опустится до минус 12 градусов. Предупреждение о резком похолодании распространили синоптики регионального гидрометцентра.
«Ночью в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха в отдельных районах опустится до минус 12 градусов», - предупреждает областной ЦГМС.
Дневные температуры 27 октября прогнозируются от -1 до +4 градусов. Ожидается северный ветер с переходом на западный 4-9 метров в секунду, ночью местами порывы до 12 метров в секунду.
Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog