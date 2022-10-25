25 октября 2022

В Челябинской области похолодает до 12 градусов мороза

© Служба новостей «URA.RU»
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Во многих территориях региона уже выпал первый снег

В Челябинской области предстоящей ночью, 27 октября, температура опустится до минус 12 градусов. Предупреждение о резком похолодании распространили синоптики регионального гидрометцентра.

«Ночью в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха в отдельных районах опустится до минус 12 градусов», - предупреждает областной ЦГМС.

Дневные температуры 27 октября прогнозируются от -1 до +4 градусов. Ожидается северный ветер с переходом на западный 4-9 метров в секунду, ночью местами порывы до 12 метров в секунду.

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В Челябинской области предстоящей ночью, 27 октября, температура опустится до минус 12 градусов. Предупреждение о резком похолодании распространили синоптики регионального гидрометцентра. «Ночью в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха в отдельных районах опустится до минус 12 градусов», - предупреждает областной ЦГМС. Дневные температуры 27 октября прогнозируются от -1 до +4 градусов. Ожидается северный ветер с переходом на западный 4-9 метров в секунду, ночью местами порывы до 12 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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