В ХМАО неадекватный мужчина напал на судебного пристава

В Нижневартовске мужчина напал на судебного пристава Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) местный житель обвиняется в применении насилия к судебному приставу. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ по ХМАО-Югре.

«По версии следствия, 25 октября 2022 года около 10 часов 30 минут подозреваемый находился на проходной отделения судебных приставов по городу Нижневартовску. Испытывая злость за отказ впустить его в помещение отдела из-за нарушения им пропускного режима, а также в целях воспрепятствования служебной деятельности подошедшей к нему судебного пристава, он с силой толкнул ее от себя. Далее нарушитель сдавил ей руку, причинив физическую боль», — говорится в сообщении.

Следственным отделом по городу Нижневартовску по данному инциденту возбуждено уголовное дело. Если вина нарушителя будет доказана, то ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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