Полиция ищет сутенеров, зазывавших в Сургут проституток на зарплату в 2 миллиона

Сутенерам грозит до 3 лет лишения свободы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Оперативники УМВД по ХМАО начали поиски сургутских сутенеров после выхода материала URA.RU «В Сургуте ищут на работу элитных проституток с зарплатой в 2 миллиона рублей». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе полиции.

«Состав преступления будет, если мы задержим девушку, подозреваемую в занятиях проституцией. И мы установим автора объявления. Тогда, возможно, появится состав преступления», — уточнили в полиции.

Авторам объявления грозит статья 240 УК РФ. Она предполагает наказание до трех лет лишения свободы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) зафиксирован бум запросов в интернете по тегу «проститутки». За последний месяц в этом городе была 71 тысяча запросов.