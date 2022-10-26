Полиция ищет сутенеров, зазывавших в Сургут проституток на зарплату в 2 миллиона

Оперативники УМВД по ХМАО начали поиски сургутских сутенеров после выхода материала URA.RU «В Сургуте ищут на работу элитных проституток с зарплатой в 2 миллиона рублей». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе полиции.
«Состав преступления будет, если мы задержим девушку, подозреваемую в занятиях проституцией. И мы установим автора объявления. Тогда, возможно, появится состав преступления», — уточнили в полиции.
Авторам объявления грозит статья 240 УК РФ. Она предполагает наказание до трех лет лишения свободы.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) зафиксирован бум запросов в интернете по тегу «проститутки». За последний месяц в этом городе была 71 тысяча запросов.
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