26 октября 2022

Полиция ищет сутенеров, зазывавших в Сургут проституток на зарплату в 2 миллиона

© Служба новостей «URA.RU»
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Годовщина теракта Тимура Бекмансурова в ПГНИУ. Пермь, студенческий кампус пгниу, полиция в пгниу
Сутенерам грозит до 3 лет лишения свободы Фото:

Оперативники УМВД по ХМАО начали поиски сургутских сутенеров после выхода материала URA.RU «В Сургуте ищут на работу элитных проституток с зарплатой в 2 миллиона рублей». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе полиции.

«Состав преступления будет, если мы задержим девушку, подозреваемую в занятиях проституцией. И мы установим автора объявления. Тогда, возможно, появится состав преступления», — уточнили в полиции.

Авторам объявления грозит статья 240 УК РФ. Она предполагает наказание до трех лет лишения свободы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) зафиксирован бум запросов в интернете по тегу «проститутки». За последний месяц в этом городе была 71 тысяча запросов.

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Оперативники УМВД по ХМАО начали поиски сургутских сутенеров после выхода материала URA.RU «В Сургуте ищут на работу элитных проституток с зарплатой в 2 миллиона рублей». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе полиции. «Состав преступления будет, если мы задержим девушку, подозреваемую в занятиях проституцией. И мы установим автора объявления. Тогда, возможно, появится состав преступления», — уточнили в полиции. Авторам объявления грозит статья 240 УК РФ. Она предполагает наказание до трех лет лишения свободы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) зафиксирован бум запросов в интернете по тегу «проститутки». За последний месяц в этом городе была 71 тысяча запросов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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