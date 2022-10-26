«Смотрящий» за Тюменью ответит за вымогательства с проституток на закрытом судебном заседании

27 октября 2022 в 14:04 Размер текста - 17 +

В ходе судебного заседания будет оглашаться информация об интимных сторонах жизни потерпевших и свидетелей. Фото: Алексей Колчин © URA.RU Дело о вымогательствах, совершенных преступной группировкой во главе с Сергеем Патрушевым, в отношении проституток, будет рассматриваться на закрытом судебном заседании с целью сохранения информации об интимных взаимоотношениях сторон. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Дело в отношении Александра Косарева, обвиняемого в вымогательствах, совершенных организованной группой и других преступлениях (ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 210, п. „а“ ч. 3 ст. 163 УК РФ) Тюменский областной суд рассматривает в закрытом режиме. В ходе судебного заседания будет оглашаться информация об интимных сторонах жизни потерпевших и свидетелей», — сообщили в пресс-службе. На суде также будут присутствовать присяжные. Ранее URA.RU писало о том, что на «смотрящего» за Тюмень пожаловались проститутки. Сергей Патрушев и его приближенные обвиняются в вымогательствах и разбое. В ходе разбирательств главарь преступной группировки и его подельник Александр Косарев настоял на том, чтобы в рассмотрении дела принимали участие присяжные.

Дело о вымогательствах, совершенных преступной группировкой во главе с Сергеем Патрушевым, в отношении проституток, будет рассматриваться на закрытом судебном заседании с целью сохранения информации об интимных взаимоотношениях сторон. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Дело в отношении Александра Косарева, обвиняемого в вымогательствах, совершенных организованной группой и других преступлениях (ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 210, п. „а“ ч. 3 ст. 163 УК РФ) Тюменский областной суд рассматривает в закрытом режиме. В ходе судебного заседания будет оглашаться информация об интимных сторонах жизни потерпевших и свидетелей», — сообщили в пресс-службе. На суде также будут присутствовать присяжные. Ранее URA.RU писало о том, что на «смотрящего» за Тюмень пожаловались проститутки. Сергей Патрушев и его приближенные обвиняются в вымогательствах и разбое. В ходе разбирательств главарь преступной группировки и его подельник Александр Косарев настоял на том, чтобы в рассмотрении дела принимали участие присяжные.