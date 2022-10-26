Пермячка обокрала 90-летнюю соседку и купила халат

Ворованные деньги женщина потратила на халат
Серийную воровку осудили за кражу денег у 90-летней пермячки. Украденные деньги женщина потратила на духи, халат и сумку. Подробности о совершенном в Пермском крае преступлении сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
«Достоверно зная когда соседке приносят пенсию, 60-летняя жительница Куеды (Пермский край) дождалась ухода почтальона и ограбила 90-летнюю пенсионерку. На похищенные семь тысяч рублей женщина купила на сумку, духи и халат, оставшееся планировала потратить на алкоголь, но не успела», — рассказали в ведомстве.
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