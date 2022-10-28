28 октября 2022

Экс-охранники скандального екатеринбургского бара нападают на людей и грабят их. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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По версии силовиков, мужчины пользовались нетрезвым состоянием посетителей, чтобы грабить их Фото:

В Екатеринбурге два бывших охранника скандального бара «Че почем» обвиняются в нападении на посетителей. Мужчины арестованы. В УМВД по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что злоумышленники провоцировали конфликты и в процессе потасовок похищали имущество у граждан.

«В производстве следственной части УМВД России по Екатеринбургу находится уголовное дело возбужденное по ч. 2 ст. 162 УК РФ „Разбой“. Двое мужчин нападали на людей возле ночных заведений. Возможно, злоумышленники, пользуясь нетрезвым состоянием посетителей, провоцировали конфликтные ситуации и похищали имущество граждан», — рассказали в ведомстве.

Мужчин удалось задержать после обращения одного из пострадавших. Он сообщил силовикам, что 1 сентября, выйдя из ночного клуба, к нему пристали два неизвестных человека и попытались спровоцировать конфликт. Однако мужчине удалось отстраниться от общения с ними и уехать домой, сев в такси. Но, подъехав к дому, мужчина заметил, что незнакомцы преследовали его. Мужчины догнали гражданина и возле подъезда продолжили конфликт. После этого они избили мужчину, распылили в лицо газ из баллончика и украли телефон.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оба злоумышленника были установлены и задержаны сотрудниками уголовного розыска. Один из них оказался 19-летним местным жителем, второй — 25-летний гражданин одной из сопредельных стран. Как выяснилось, ранее молодые люди к уголовной ответственности не привлекались», — пояснили в УМВД по Екатеринбургу.

Нападавшие раннее вместе работали охранниками в баре «Че почем», расположенном на улице Ленина, 49, сообщил источник URA.RU. А до этого один из них также был трудоустроен в качестве секьюрити в ночном клубе на Красноармейской. В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в разбое, а также избрана мера пресечения в виде ареста.

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В Екатеринбурге два бывших охранника скандального бара «Че почем» обвиняются в нападении на посетителей. Мужчины арестованы. В УМВД по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что злоумышленники провоцировали конфликты и в процессе потасовок похищали имущество у граждан. «В производстве следственной части УМВД России по Екатеринбургу находится уголовное дело возбужденное по ч. 2 ст. 162 УК РФ „Разбой“. Двое мужчин нападали на людей возле ночных заведений. Возможно, злоумышленники, пользуясь нетрезвым состоянием посетителей, провоцировали конфликтные ситуации и похищали имущество граждан», — рассказали в ведомстве. Мужчин удалось задержать после обращения одного из пострадавших. Он сообщил силовикам, что 1 сентября, выйдя из ночного клуба, к нему пристали два неизвестных человека и попытались спровоцировать конфликт. Однако мужчине удалось отстраниться от общения с ними и уехать домой, сев в такси. Но, подъехав к дому, мужчина заметил, что незнакомцы преследовали его. Мужчины догнали гражданина и возле подъезда продолжили конфликт. После этого они избили мужчину, распылили в лицо газ из баллончика и украли телефон. «В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оба злоумышленника были установлены и задержаны сотрудниками уголовного розыска. Один из них оказался 19-летним местным жителем, второй — 25-летний гражданин одной из сопредельных стран. Как выяснилось, ранее молодые люди к уголовной ответственности не привлекались», — пояснили в УМВД по Екатеринбургу. Нападавшие раннее вместе работали охранниками в баре «Че почем», расположенном на улице Ленина, 49, сообщил источник URA.RU. А до этого один из них также был трудоустроен в качестве секьюрити в ночном клубе на Красноармейской. В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в разбое, а также избрана мера пресечения в виде ареста.
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