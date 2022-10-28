28 октября 2022

Клава Кока показала, как снимала самый душевный и личный клип. Фото, видео

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Концерт Клавы Коки. Тюмень, клава кока
Певица показала съемочный процесс нового клипа Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) показала, как проходили съемки ее самого душевного и личного, по мнению исполнительницы, клипа на песню «Не со мной», которая вышла 27 октября. Фотографиями Кока поделилась в своих соцсетях.

«Мы снимали мой самый душевный и личный клип в атмосфере полной любви и творчества! Моя бабушка специально прилетела на съемки, а главный герой — мой хореограф и близкий друг. За кадром родная команда и семья», — поделилась эмоциями артистка в своем telegram-канале.

Исполнительница сообщила, что весь съемочный процесс клипа занял 27 часов. «Бессонные ночи подготовки и работы после. Люблю всех причастных!», — написала Клава Кока.

Ранее URA.RU писало об анонсе нового клипа Клавы Коки, в котором приняла участие ее бабушка. Артистка попросила поклонников готовить платочки.

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) показала, как проходили съемки ее самого душевного и личного, по мнению исполнительницы, клипа на песню «Не со мной», которая вышла 27 октября. Фотографиями Кока поделилась в своих соцсетях. «Мы снимали мой самый душевный и личный клип в атмосфере полной любви и творчества! Моя бабушка специально прилетела на съемки, а главный герой — мой хореограф и близкий друг. За кадром родная команда и семья», — поделилась эмоциями артистка в своем telegram-канале. Исполнительница сообщила, что весь съемочный процесс клипа занял 27 часов. «Бессонные ночи подготовки и работы после. Люблю всех причастных!», — написала Клава Кока. Ранее URA.RU писало об анонсе нового клипа Клавы Коки, в котором приняла участие ее бабушка. Артистка попросила поклонников готовить платочки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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