Клава Кока показала, как снимала самый душевный и личный клип. Фото, видео

29 октября 2022 в 19:40 Размер текста - 17 +

Певица показала съемочный процесс нового клипа Фото: Денис Моргунов © URA.RU Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) показала, как проходили съемки ее самого душевного и личного, по мнению исполнительницы, клипа на песню «Не со мной», которая вышла 27 октября. Фотографиями Кока поделилась в своих соцсетях. «Мы снимали мой самый душевный и личный клип в атмосфере полной любви и творчества! Моя бабушка специально прилетела на съемки, а главный герой — мой хореограф и близкий друг. За кадром родная команда и семья», — поделилась эмоциями артистка в своем telegram-канале. Исполнительница сообщила, что весь съемочный процесс клипа занял 27 часов. «Бессонные ночи подготовки и работы после. Люблю всех причастных!», — написала Клава Кока. Ранее URA.RU писало об анонсе нового клипа Клавы Коки, в котором приняла участие ее бабушка. Артистка попросила поклонников готовить платочки. Фото: telegram-канал Клавы Коки Фото: telegram-канал Клавы Коки Фото: telegram-канал Клавы Коки Фото: telegram-канал Клавы Коки

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) показала, как проходили съемки ее самого душевного и личного, по мнению исполнительницы, клипа на песню «Не со мной», которая вышла 27 октября. Фотографиями Кока поделилась в своих соцсетях. «Мы снимали мой самый душевный и личный клип в атмосфере полной любви и творчества! Моя бабушка специально прилетела на съемки, а главный герой — мой хореограф и близкий друг. За кадром родная команда и семья», — поделилась эмоциями артистка в своем telegram-канале. Исполнительница сообщила, что весь съемочный процесс клипа занял 27 часов. «Бессонные ночи подготовки и работы после. Люблю всех причастных!», — написала Клава Кока. Ранее URA.RU писало об анонсе нового клипа Клавы Коки, в котором приняла участие ее бабушка. Артистка попросила поклонников готовить платочки.