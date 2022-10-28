Сотрудники ГИБДД под Тюменью устроили погоню за водителем иномарки по дворам. Видео

29 октября 2022 в 20:36 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД устроили погоню за водителем иномарки, который не остановился по их требованию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники ГИБДД в поселке Боровском (Тюменская область) устроили погоню за водителем автомобиля Audi, который не остановился по требованию автоинспекторов. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. Мужчина уезжал от автоинспекторов по дворам. «Белый тигр» сегодня догнал автомобиль Audi, который не остановился по требованию автоинспекторов. Инцидент произошел в поселке Боровском. Audi не остановился, его преследовал патрульный УАЗ, который в Тюменском районе прозвали «Белым тигром». 36-летний водитель на Audi А5 уезжал от сотрудников ГИБДД по дворам, в том числе мимо детской площадки, создавая угрозу для жителей поселка», — говорится в сообщении пресс-службы областного УГИБДД. Там отметили, что сотрудники ГИБДД задержали автомобилиста. Водитель Audi отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. На 36-летнего мужчину составили административные материалы за отказ от прохождения освидетельствования, за невыполнение законного требования сотрудников полиции и за неостановку по требованию автоинспекторов. Ранее URA.RU писало, что автомобиль ВАЗ-2112 устроил погоню с ДПС и попал в ДТП. Проходить освидетельствование в лечебном учреждении на употребление наркотиков водитель отказался.

Сотрудники ГИБДД в поселке Боровском (Тюменская область) устроили погоню за водителем автомобиля Audi, который не остановился по требованию автоинспекторов. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. Мужчина уезжал от автоинспекторов по дворам. «Белый тигр» сегодня догнал автомобиль Audi, который не остановился по требованию автоинспекторов. Инцидент произошел в поселке Боровском. Audi не остановился, его преследовал патрульный УАЗ, который в Тюменском районе прозвали «Белым тигром». 36-летний водитель на Audi А5 уезжал от сотрудников ГИБДД по дворам, в том числе мимо детской площадки, создавая угрозу для жителей поселка», — говорится в сообщении пресс-службы областного УГИБДД. Там отметили, что сотрудники ГИБДД задержали автомобилиста. Водитель Audi отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. На 36-летнего мужчину составили административные материалы за отказ от прохождения освидетельствования, за невыполнение законного требования сотрудников полиции и за неостановку по требованию автоинспекторов. Ранее URA.RU писало, что автомобиль ВАЗ-2112 устроил погоню с ДПС и попал в ДТП. Проходить освидетельствование в лечебном учреждении на употребление наркотиков водитель отказался.