В ХМАО пожар на нефтебазе. Фото

31 октября 2022 в 02:39 Размер текста - 17 +

В Нижневартовском районе пожар Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Нижневартовском районе (ХМАО) произошел пожар на нефтебазе. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧП Нижневартовск». «Горело что-то на нефтебазе по дороге на Мостоотряд-95. 16.30, но пожарных не слышно и рядом», — говорится в записи. Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) вспыхнул пожар в многоквартирном доме по улице Кайдалова. В горящей квартире находился мужчина. Его эвакуировали и передали медикам. В Нижневартовском раоне очевидцы сообщают о пожаре страница «Вконтакте» «ЧП Нижневартовск» Пожарных на месте ЧП не видно страница «Вконтакте» «ЧП Нижневартовск»

В Нижневартовском районе (ХМАО) произошел пожар на нефтебазе. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧП Нижневартовск». «Горело что-то на нефтебазе по дороге на Мостоотряд-95. 16.30, но пожарных не слышно и рядом», — говорится в записи. Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) вспыхнул пожар в многоквартирном доме по улице Кайдалова. В горящей квартире находился мужчина. Его эвакуировали и передали медикам.