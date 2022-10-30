В Нижневартовском районе пожар
В Нижневартовском районе (ХМАО) произошел пожар на нефтебазе. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧП Нижневартовск».
«Горело что-то на нефтебазе по дороге на Мостоотряд-95. 16.30, но пожарных не слышно и рядом», — говорится в записи.
Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) вспыхнул пожар в многоквартирном доме по улице Кайдалова. В горящей квартире находился мужчина. Его эвакуировали и передали медикам.
В Нижневартовском раоне очевидцы сообщают о пожаре
Пожарных на месте ЧП не видно
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