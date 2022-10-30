30 октября 2022
29 октября 2022
28 октября 2022

В ХМАО пожар на нефтебазе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар
В Нижневартовском районе пожар Фото:

В Нижневартовском районе (ХМАО) произошел пожар на нефтебазе. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧП Нижневартовск».

«Горело что-то на нефтебазе по дороге на Мостоотряд-95. 16.30, но пожарных не слышно и рядом», — говорится в записи.

Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) вспыхнул пожар в многоквартирном доме по улице Кайдалова. В горящей квартире находился мужчина. Его эвакуировали и передали медикам.

В Нижневартовском раоне очевидцы сообщают о пожаре
Пожарных на месте ЧП не видно

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В Нижневартовском районе (ХМАО) произошел пожар на нефтебазе. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧП Нижневартовск». «Горело что-то на нефтебазе по дороге на Мостоотряд-95. 16.30, но пожарных не слышно и рядом», — говорится в записи. Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) вспыхнул пожар в многоквартирном доме по улице Кайдалова. В горящей квартире находился мужчина. Его эвакуировали и передали медикам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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