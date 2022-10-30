В Перми продают коттедж недалеко от кладбища за 42 млн рублей. Фото

31 октября 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

До кладбища от дома несколько сотен метров Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми в микрорайоне Верхняя Курья продают двухэтажный дом за 42 млн рублей. Сам объект находится недалеко от Верхнекурьинского кладбища. Объявление о продаже опубликовано на портале «Авито». «Предлагаем купить двухэтажный дом площадью 280 кв. м. для постоянного проживания по адресу г. Пермь, м/ Верхняя Курья, ул. 3- Линия, 139. Стоимость 42 млн рублей», — говорится в объявлении. Согласно данным 2ГИС, в нескольких сотнях метров от здания располагается кладбище. К дому подключены: электричество, газ, вода; до коттеджа проведена асфальтированная дорога. На первом этаже имеется кухня, гостиная и зона спа. На втором этаже располагается санузел и спальни. В эксплуатации дом с 2020 года. Размер участка у коттеджа — 17 соток. На первом этаже дома имеется зона спа Фото: объявление на сайте Avito Размер участка у коттеджа — 17 соток Фото: объявление на сайте Avito В нескольких сотнях метров от дома находится кладбище Фото: объявление на сайте Avito Коттедж продается за 42 миллиона рублей Фото: объявление на сайте Avito

В Перми в микрорайоне Верхняя Курья продают двухэтажный дом за 42 млн рублей. Сам объект находится недалеко от Верхнекурьинского кладбища. Объявление о продаже опубликовано на портале «Авито». «Предлагаем купить двухэтажный дом площадью 280 кв. м. для постоянного проживания по адресу г. Пермь, м/ Верхняя Курья, ул. 3- Линия, 139. Стоимость 42 млн рублей», — говорится в объявлении. Согласно данным 2ГИС, в нескольких сотнях метров от здания располагается кладбище. К дому подключены: электричество, газ, вода; до коттеджа проведена асфальтированная дорога. На первом этаже имеется кухня, гостиная и зона спа. На втором этаже располагается санузел и спальни. В эксплуатации дом с 2020 года. Размер участка у коттеджа — 17 соток.