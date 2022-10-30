В Перми в микрорайоне Верхняя Курья продают двухэтажный дом за 42 млн рублей. Сам объект находится недалеко от Верхнекурьинского кладбища. Объявление о продаже опубликовано на портале «Авито».
«Предлагаем купить двухэтажный дом площадью 280 кв. м. для постоянного проживания по адресу г. Пермь, м/ Верхняя Курья, ул. 3- Линия, 139. Стоимость 42 млн рублей», — говорится в объявлении. Согласно данным 2ГИС, в нескольких сотнях метров от здания располагается кладбище.
К дому подключены: электричество, газ, вода; до коттеджа проведена асфальтированная дорога. На первом этаже имеется кухня, гостиная и зона спа. На втором этаже располагается санузел и спальни. В эксплуатации дом с 2020 года. Размер участка у коттеджа — 17 соток.
На первом этаже дома имеется зона спа
Фото: объявление на сайте Avito
Размер участка у коттеджа — 17 соток
Фото: объявление на сайте Avito
В нескольких сотнях метров от дома находится кладбище
В Перми в микрорайоне Верхняя Курья продают двухэтажный дом за 42 млн рублей. Сам объект находится недалеко от Верхнекурьинского кладбища. Объявление о продаже опубликовано на портале «Авито». «Предлагаем купить двухэтажный дом площадью 280 кв. м. для постоянного проживания по адресу г. Пермь, м/ Верхняя Курья, ул. 3- Линия, 139. Стоимость 42 млн рублей», — говорится в объявлении. Согласно данным 2ГИС, в нескольких сотнях метров от здания располагается кладбище. К дому подключены: электричество, газ, вода; до коттеджа проведена асфальтированная дорога. На первом этаже имеется кухня, гостиная и зона спа. На втором этаже располагается санузел и спальни. В эксплуатации дом с 2020 года. Размер участка у коттеджа — 17 соток.