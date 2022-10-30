30 октября 2022
29 октября 2022
28 октября 2022

В Перми продают коттедж недалеко от кладбища за 42 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кладбище и похороны. Тюмень, могилы, надгробия, надгробные кресты, похороны, кладбище
До кладбища от дома несколько сотен метров Фото:

В Перми в микрорайоне Верхняя Курья продают двухэтажный дом за 42 млн рублей. Сам объект находится недалеко от Верхнекурьинского кладбища. Объявление о продаже опубликовано на портале «Авито».

«Предлагаем купить двухэтажный дом площадью 280 кв. м. для постоянного проживания по адресу г. Пермь, м/ Верхняя Курья, ул. 3- Линия, 139. Стоимость 42 млн рублей», — говорится в объявлении. Согласно данным 2ГИС, в нескольких сотнях метров от здания располагается кладбище.

К дому подключены: электричество, газ, вода; до коттеджа проведена асфальтированная дорога. На первом этаже имеется кухня, гостиная и зона спа. На втором этаже располагается санузел и спальни. В эксплуатации дом с 2020 года. Размер участка у коттеджа — 17 соток.

На первом этаже дома имеется зона спа
Фото:
Размер участка у коттеджа — 17 соток
Фото:
В нескольких сотнях метров от дома находится кладбище
Фото:
Коттедж продается за 42 миллиона рублей
Фото:

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В Перми в микрорайоне Верхняя Курья продают двухэтажный дом за 42 млн рублей. Сам объект находится недалеко от Верхнекурьинского кладбища. Объявление о продаже опубликовано на портале «Авито». «Предлагаем купить двухэтажный дом площадью 280 кв. м. для постоянного проживания по адресу г. Пермь, м/ Верхняя Курья, ул. 3- Линия, 139. Стоимость 42 млн рублей», — говорится в объявлении. Согласно данным 2ГИС, в нескольких сотнях метров от здания располагается кладбище. К дому подключены: электричество, газ, вода; до коттеджа проведена асфальтированная дорога. На первом этаже имеется кухня, гостиная и зона спа. На втором этаже располагается санузел и спальни. В эксплуатации дом с 2020 года. Размер участка у коттеджа — 17 соток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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