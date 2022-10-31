В Екатеринбурге в ресторане «Большой грузинский» открыли новый семейный зал

В историческом зале ресторана могут разместить 20 человек Фото: представители ресторана «Большой грузинский»

В самом крупном ресторане Екатеринбурга «Большой грузинский» открылся дополнительный зал, рассчитанный на семейные пары с детьми. Он получил название «Птички», имеет отдельный вход и украшен рисунками уральских птиц, которые взяты из книг местного орнитолога Вадима Рябицева. На презентации нового зала побывал корреспондент URA.RU.

«Это финальный аккорд в формировании маленького комплекса. Пространство в большей степени нацелено на визит семей. Если „Большой грузинский“ в традиционном своем ключе — это такой маскулинный ресторан для шумных компаний, а в „Большом грузинском саду“, который открылся летом, теперь танцуют, есть живая музыка. И все это не приглашает к семейному визиту с детьми, бабушками», — рассказ на презентации владелец заведения Кирилл Шлаен.

Дополнительное пространство имеет несколько помещений: посадочный зал на 60 мест, галерею, исторический зал на 20 человек с камином. Вдобавок ко всему есть детская комната, специальный детский туалет, пеленальная комната. Также в «Птичках» доступно то же самое детское меню, что в «Большом грузинском», но есть еще дополнительный гастросписок, в котором можно выбрать традиционную, понятную и знакомую всем еду. Вход в помещение будет отдельным — в него можно попасть через ресторан MOST, минуя шумные залы «Большого грузинского».

Говоря о дизайне нового помещения ресторана, Шлаен признался, что над залом «Птички» пришлось проработать год и привлечь для этого орнитологов. «Идея была в том, что Урал — это место, где некоторые птицы живут всегда в городе, а некоторые прилетают в лес летом и перемещаются в город зимой, потому что это кормовая база. Нам показалось это похожим на то, как живут люди, поэтому мы исследовали уральских птиц вместе орнитологами. Оказалось, что есть очень уважаемый екатеринбургский ученый Вадим Рябицев. У него есть книги по птицам Урала, мы приобрели у него право на репродукцию его изображений птиц и оформили ими исторический зал», — сообщил владелец ресторана.

Ранее проект Кирилла Шлаена «Большой грузинский» признали «Лучшим рестораном по мнению СМИ», также он получил премию «Лучший ресторан с историей» в рамках национальной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса-2022». В начале июня 2022 года ресторатор презентовал новый зал «Большого грузинского» — архитекторы и владельцы заведения воссоздали оранжерею купца и владельца известной в городе мельницы Ильи Симанова, где он выращивали растения и ананасы.

Исторический зал оформлен обоями, которые делаются без изменения последние 200 лет, а рисунки на стене — репродукция изображений птиц из книг уральского орнитолога Вадима Рябицева Фото: представители ресторана «Большой грузинский»

В кладке камина использованы кирпичи, из которых строился Екатеринбург Фото: представители ресторана «Большой грузинский»

На стенах также есть рисунки различных птиц, живущих на Урале Фото: представители ресторана «Большой грузинский»

Есть и рассказ о некоторых птичках Фото: представители ресторана «Большой грузинский»

В украшении зала также использованы вязанные фигурки пернатых Фото: представители ресторана «Большой грузинский»

В новом зале есть галерея, где семьи смогут посидеть в тишине Фото: представители ресторана «Большой грузинский»

Две части зала отделяются друг от друга стеклянной стенкой Фото: представители ресторана «Большой грузинский»

Для детей предусмотрена детская комната… Фото: представители ресторана «Большой грузинский»

…а также простое и понятное меню Фото: представители ресторана «Большой грузинский»

Например, борщ со сметаной, тертым салом и зеленью Фото: представители ресторана «Большой грузинский»