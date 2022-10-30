Скандальный ЖК в центре Екатеринбурга сдали с опозданием на четыре года

В Екатеринбурге достроили ЖК «Да Винчи»

31 октября 2022 в 18:52 Размер текста - 17 +

Екатеринбургский ЖК «Да Винчи» должны были сдать в 2018 году Фото: Фонд защиты прав дольщиков Жилой комплекс «Да Винчи» в центре Екатеринбурга, который должны были сдать еще в 2018 году, введен в эксплуатацию. Об этом объявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщили в пресс-службе Фонда развития территорий, контролировавшего завершение строительства. «В 2019—2022 годах Наблюдательный совет фонда рассмотрел 13 проблемных объектов Свердловской области. По двум из них были приняты решения о дострое, по 11 — о выплатах компенсаций. Введен последний дом [ЖК „Да Винчи“], который достраивался с помощью механизмов фонда», — заявил Хуснуллин. В ближайшее время свои квартиры получат 50 пострадавших дольщиков. Всего в 18-этажной высотке размещена 61 квартира. Общая жилая площадь здания составляет 5,2 тысячи квадратных метров. ЖК «Да Винчи» — один из самых известных долгостроев Екатеринбурга. Возведением занималась компания «Офорт-К». В 2019 году стройка встала — на завершающей стадии, когда было готово 80%, а в 2020-м Свердловский арбитражный суд признал «Офорт-К» банкротом. Пострадавшие дольщики в разное время жаловались губернатору Евгению Куйвашеву и президенту РФ Владимиру Путину.

Жилой комплекс «Да Винчи» в центре Екатеринбурга, который должны были сдать еще в 2018 году, введен в эксплуатацию. Об этом объявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщили в пресс-службе Фонда развития территорий, контролировавшего завершение строительства. «В 2019—2022 годах Наблюдательный совет фонда рассмотрел 13 проблемных объектов Свердловской области. По двум из них были приняты решения о дострое, по 11 — о выплатах компенсаций. Введен последний дом [ЖК „Да Винчи“], который достраивался с помощью механизмов фонда», — заявил Хуснуллин. В ближайшее время свои квартиры получат 50 пострадавших дольщиков. Всего в 18-этажной высотке размещена 61 квартира. Общая жилая площадь здания составляет 5,2 тысячи квадратных метров. ЖК «Да Винчи» — один из самых известных долгостроев Екатеринбурга. Возведением занималась компания «Офорт-К». В 2019 году стройка встала — на завершающей стадии, когда было готово 80%, а в 2020-м Свердловский арбитражный суд признал «Офорт-К» банкротом. Пострадавшие дольщики в разное время жаловались губернатору Евгению Куйвашеву и президенту РФ Владимиру Путину.