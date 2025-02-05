Глава «Екатернбург-ЭКСПО» пережила мощный конфликт и получила новый контракт

Главе «Екатеринбург-ЭКСПО» Байчибаевой продлили контракт еще на год

05 февраля 2025 в 18:28 Размер текста - 17 +

Анна Байчибаева будет руководить главным свердловским выставочником как минимум еще год Фото: Анна Майорова © URA.RU Как и анонсировало URA.RU, с директором международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» Анной Байчибаевой продлили контракт. Все ранее возникшие к ее деятельности претензии сняты, рассказал URA.RU осведомленный источник. Более того, по итогу 2024 года МВЦ впервые покажет прибыль, знает он. «Совет директоров согласовал ее кандидатуру. Контракт с ней продлен еще на год», — поделился собеседник. Об отставке Байчибаевой заговорили в конце января, когда у нее как раз истекал срок полномочий. Глава Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) Андрей Мисюра, отвечая на вопрос об отношениях с руководством АО «Уральский выставочный центр» (юридическое название «ЭКСПО-Центра», КРСУ — основной акционер) на пресс-конференции, назвал их «тяжелыми». Новость по теме Директор главного свердловского выставочника на грани отставки «Общество не первый год подряд не выполняет план финансово-хозяйственной деятельности, который был принят Советом директоров, несет убытки. При мне уже сменился третий директор [МВЦ], и мы пытаемся убедить менеджемент, что необходимо разрабатывать либо план финансового оздоровления общества, либо просто план развития. К сожалению никаких планов нет, общество пытается отказаться от их разработки», — говорил он. В пользу того, что такой план нужен, говорят цифры — задолженность МВЦ перед КРСУ составляет 486 млн рублей. В конце декабря корпорация даже подала иск на взыскание 23 млн рублей с «Екатеринбург-ЭКСПО», информация об этом есть в картотеке дел Арбитражного суда. «Источник гашения всех займов у центра это либо субсидии из бюджета, либо деньги корпорации. По итогам года они несут убытки, хотя в планах прописана прибыль. При этом каких-либо действий для улучшения финансового состояния не предпринимают. С [экс-директором „Екатеринбург-ЭКСПО“ Игорем] Даниловым договориться не успели, [его сменщица Наталья] Варламова такой план оздоровления делала, но он был больше декоративный — не предусматривал мероприятия, которые могли бы повлиять на финансовую составляющую. Были надежды на Байчибаеву», — знает осведомленный источник URA.RU. Она возглавила «Екатеринбург-ЭКСПО» 1 февраля 2024-го, два месяца входила в курс дела, а уже в апреле состоялось собрание собственников в МУГИСО. На нем вопрос об окупаемости выставочника подняли снова. Новому директору дали два месяца, чтобы составить план финансово-хозяйственной деятельности с учетом претензий КРСУ, но поручение, утверждает собеседник, в итоге выполнено не было. «Коллизия в том, что в плане финансово-хозяйственной деятельности КРСУ эти 468 млн рублей стоят на возврат, а в плане УВЦ прописано, что деньги можно не возвращать, обменять задолженность на допэмиссию акций. Непонятно, почему одни и те же люди (речь о совете директоров, — прим. URA.RU) принимают два документа с диаметрально разными формулировками…», — указывает собеседник. В советы директоров обеих структур входят представители мининвеста и МУГИСО, у УВЦ — еще и представитель «Синары», которая также владеет частью акций. Другой собеседник указывает: решить проблемы, копившиеся в «Екатеринбург-ЭКСПО» годами, непросто. Но определенную работу в этом направлении Байчибаева ведет. Также она якобы анонсировала разработку плана финансового оздоровления площадки, для этого даже планируется нанять специалистов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как и анонсировало URA.RU, с директором международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» Анной Байчибаевой продлили контракт. Все ранее возникшие к ее деятельности претензии сняты, рассказал URA.RU осведомленный источник. Более того, по итогу 2024 года МВЦ впервые покажет прибыль, знает он. «Совет директоров согласовал ее кандидатуру. Контракт с ней продлен еще на год», — поделился собеседник. Об отставке Байчибаевой заговорили в конце января, когда у нее как раз истекал срок полномочий. Глава Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) Андрей Мисюра, отвечая на вопрос об отношениях с руководством АО «Уральский выставочный центр» (юридическое название «ЭКСПО-Центра», КРСУ — основной акционер) на пресс-конференции, назвал их «тяжелыми». «Общество не первый год подряд не выполняет план финансово-хозяйственной деятельности, который был принят Советом директоров, несет убытки. При мне уже сменился третий директор [МВЦ], и мы пытаемся убедить менеджемент, что необходимо разрабатывать либо план финансового оздоровления общества, либо просто план развития. К сожалению никаких планов нет, общество пытается отказаться от их разработки», — говорил он. В пользу того, что такой план нужен, говорят цифры — задолженность МВЦ перед КРСУ составляет 486 млн рублей. В конце декабря корпорация даже подала иск на взыскание 23 млн рублей с «Екатеринбург-ЭКСПО», информация об этом есть в картотеке дел Арбитражного суда. «Источник гашения всех займов у центра это либо субсидии из бюджета, либо деньги корпорации. По итогам года они несут убытки, хотя в планах прописана прибыль. При этом каких-либо действий для улучшения финансового состояния не предпринимают. С [экс-директором „Екатеринбург-ЭКСПО“ Игорем] Даниловым договориться не успели, [его сменщица Наталья] Варламова такой план оздоровления делала, но он был больше декоративный — не предусматривал мероприятия, которые могли бы повлиять на финансовую составляющую. Были надежды на Байчибаеву», — знает осведомленный источник URA.RU. Она возглавила «Екатеринбург-ЭКСПО» 1 февраля 2024-го, два месяца входила в курс дела, а уже в апреле состоялось собрание собственников в МУГИСО. На нем вопрос об окупаемости выставочника подняли снова. Новому директору дали два месяца, чтобы составить план финансово-хозяйственной деятельности с учетом претензий КРСУ, но поручение, утверждает собеседник, в итоге выполнено не было. «Коллизия в том, что в плане финансово-хозяйственной деятельности КРСУ эти 468 млн рублей стоят на возврат, а в плане УВЦ прописано, что деньги можно не возвращать, обменять задолженность на допэмиссию акций. Непонятно, почему одни и те же люди (речь о совете директоров, — прим. URA.RU) принимают два документа с диаметрально разными формулировками…», — указывает собеседник. В советы директоров обеих структур входят представители мининвеста и МУГИСО, у УВЦ — еще и представитель «Синары», которая также владеет частью акций. Другой собеседник указывает: решить проблемы, копившиеся в «Екатеринбург-ЭКСПО» годами, непросто. Но определенную работу в этом направлении Байчибаева ведет. Также она якобы анонсировала разработку плана финансового оздоровления площадки, для этого даже планируется нанять специалистов.