Ключи от квартир в ЖК «Да Винчи» в сентябре получат десятки пострадавших дольщиков Фото: Фонд защиты прав дольщиков

Жилой комплекс «Да Винчи» напротив Управления дороги в центре Екатеринбурга, который изначально планировали сдать еще в 2018 году, будет достроен к сентябрю 2022-го. Об этом сообщил первый зампредседателя областной комиссии по решению проблем дольщиков, депутат Госдумы Сергей Бидонько.

«Здесь фактически несколько лет не велось строительство. Люди уже отчаялись восстановить свои права на жилье. Но мы с прошлого года взяли этот объект в работу. Сейчас подрядчик приступил к достройке, полностью выделено финансирование и до сентября мы этот дом сдадим», — поделился Бидонько на своей странице в Instagram.

ЖК «Да Винчи» — один из самых известных долгостроев Екатеринбурга. Возведением объекта занималась компания «Офорт-К». В 2019 году стройка встала — на завершающей стадии, когда было готово 80%. В 2020-м свердловский арбитражный суд признал «Офорт-К» банкротом — по заявлению регионального Фонда защиты прав дольщиков. Пострадавшие дольщики ЖК «Да Винчи» (50 человек) в разное время жаловались губернатору Евгению Куйвашеву и президенту РФ Владимиру Путину.

В сентябре 2021-го Фонд защиты прав дольщиков назначили застройщиком. Подряд достался компании СК «Интег» (строит Дворец дзюдо).

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