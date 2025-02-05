Самая популярная модель из Екатеринбурга рассказала, почему начала сниматься в порно. Фото

Модель из Екатеринбурга Sweetie Fox начала сниматься в порно, последовав примеру

05 февраля 2025 в 18:17 Размер текста - 17 +

Sweetie Fox снимается в любительском порно с 2018 года Фото: страница swfx_real в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Екатеринбургская порноактриса Sweetie Fox (Дарья), которая за последние несколько лет не раз становилась самой популярной моделью на Pornhub, начала сниматься в фильмах для взрослых, последовав примеру другой пары, собравшей солидную аудиторию на площадках за короткое время. В интервью американскому порножурналу XBIZ девушка рассказала, что попала в эту сферу вместе с мужем в 18 лет. «Я увлекалась созданием эротического искусства, поэтому у меня никогда не было предубеждений, что порнография — это что-то безнравственное или отвратительное. Мы с мужем часто делились обнаженными фотографиями и делали домашние видео только для себя. Однажды я наткнулась в интернете на статью о паре, которая зарегистрировалась на Pornhub и за полгода набрала солидную аудиторию. Мы решили попробовать это, но больше ради развлечения», — сказала Дарья. Она пояснила, что никогда не рассматривала съемки в любительском порно как способ заработать, а заниматься этим вместе с мужем продолжала, потому что нравилось. Однако с первого же видео супруги получили восторженные отзывы, что побудило снимать еще больше контента. «С каждым новым видео наша аудитория росла», — подчеркнула модель. Sweetie Fox снимается в любительских видео с 2018 года. За это время девушка добилась более 1,5 миллиарда суммарных просмотров на хостинге Pornhub, что позволяет ей регулярно попадать на первые строчки сайта, а также появляться в других рейтингах. Так, признание зрителей в рамках ежегодной премии Pornhub Awards актриса получила уже четыре раза. Впервые наградой за популярность ее отметили в 2022 году, второй раз — в январе 2024 года, третий — в апреле 2024-го, а четвертый — в декабре 2024-го. В позапрошлом году Дарья вошла в топ-20 российских порноактрис по версии журнала Maxim. Подробнее о карьере и личной жизни Sweetie Fox — в материале URA.RU. Фото: сайт журнала XBIZ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургская порноактриса Sweetie Fox (Дарья), которая за последние несколько лет не раз становилась самой популярной моделью на Pornhub, начала сниматься в фильмах для взрослых, последовав примеру другой пары, собравшей солидную аудиторию на площадках за короткое время. В интервью американскому порножурналу XBIZ девушка рассказала, что попала в эту сферу вместе с мужем в 18 лет. «Я увлекалась созданием эротического искусства, поэтому у меня никогда не было предубеждений, что порнография — это что-то безнравственное или отвратительное. Мы с мужем часто делились обнаженными фотографиями и делали домашние видео только для себя. Однажды я наткнулась в интернете на статью о паре, которая зарегистрировалась на Pornhub и за полгода набрала солидную аудиторию. Мы решили попробовать это, но больше ради развлечения», — сказала Дарья. Она пояснила, что никогда не рассматривала съемки в любительском порно как способ заработать, а заниматься этим вместе с мужем продолжала, потому что нравилось. Однако с первого же видео супруги получили восторженные отзывы, что побудило снимать еще больше контента. «С каждым новым видео наша аудитория росла», — подчеркнула модель. Sweetie Fox снимается в любительских видео с 2018 года. За это время девушка добилась более 1,5 миллиарда суммарных просмотров на хостинге Pornhub, что позволяет ей регулярно попадать на первые строчки сайта, а также появляться в других рейтингах. Так, признание зрителей в рамках ежегодной премии Pornhub Awards актриса получила уже четыре раза. Впервые наградой за популярность ее отметили в 2022 году, второй раз — в январе 2024 года, третий — в апреле 2024-го, а четвертый — в декабре 2024-го. В позапрошлом году Дарья вошла в топ-20 российских порноактрис по версии журнала Maxim. Подробнее о карьере и личной жизни Sweetie Fox — в материале URA.RU.