Из горящего здания в Сургуте эвакуировали 12 человек

31 октября 2022 в 23:01 Размер текста - 17 +

В Сургуте из горящего здания эвакуировали 12 человек (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) из горящего административного здания на улице Юности эвакуировали 12 человек. Информация об этом опубликована на сайте ГУ МЧС по ХМАО. «В 20:35 диспетчеру Сургутского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в цоколе административного здания. На момент прибытия наблюдалось плотное задымление, возгорание было обнаружено в техническом помещении. Из здания эвакуировано 12 человек», — сообщается на сайте ведомства. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в 20:46. В тушении были задействованы 25 человек личного состава и семь единиц техники. Причина пожара устанавливается. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе (ХМАО) произошел пожар на нефтебазе. Очевидцы сообщили об этом в соцсетях.

В Сургуте (ХМАО) из горящего административного здания на улице Юности эвакуировали 12 человек. Информация об этом опубликована на сайте ГУ МЧС по ХМАО. «В 20:35 диспетчеру Сургутского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в цоколе административного здания. На момент прибытия наблюдалось плотное задымление, возгорание было обнаружено в техническом помещении. Из здания эвакуировано 12 человек», — сообщается на сайте ведомства. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в 20:46. В тушении были задействованы 25 человек личного состава и семь единиц техники. Причина пожара устанавливается. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе (ХМАО) произошел пожар на нефтебазе. Очевидцы сообщили об этом в соцсетях.