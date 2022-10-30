30 октября 2022

Из горящего здания в Сургуте эвакуировали 12 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на ул.Уральской 110. Пермь, мчс, пожар, чп, огнеборцы, мчс, пожарные, пч
В Сургуте из горящего здания эвакуировали 12 человек (фото из архива) Фото:

В Сургуте (ХМАО) из горящего административного здания на улице Юности эвакуировали 12 человек. Информация об этом опубликована на сайте ГУ МЧС по ХМАО.

«В 20:35 диспетчеру Сургутского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в цоколе административного здания. На момент прибытия наблюдалось плотное задымление, возгорание было обнаружено в техническом помещении. Из здания эвакуировано 12 человек», — сообщается на сайте ведомства.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в 20:46. В тушении были задействованы 25 человек личного состава и семь единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе (ХМАО) произошел пожар на нефтебазе. Очевидцы сообщили об этом в соцсетях.

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В Сургуте (ХМАО) из горящего административного здания на улице Юности эвакуировали 12 человек. Информация об этом опубликована на сайте ГУ МЧС по ХМАО. «В 20:35 диспетчеру Сургутского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в цоколе административного здания. На момент прибытия наблюдалось плотное задымление, возгорание было обнаружено в техническом помещении. Из здания эвакуировано 12 человек», — сообщается на сайте ведомства. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в 20:46. В тушении были задействованы 25 человек личного состава и семь единиц техники. Причина пожара устанавливается. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе (ХМАО) произошел пожар на нефтебазе. Очевидцы сообщили об этом в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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