Эвакуированные жители Херсона получат единовременные выплаты

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Мариуполь,почта ДНР начала оформление и выплаты пенсий пожилым жителям города.Каждое утро жители Мариуполя приходят к своим почтовым отделениям чтобы занять очередь на получение пенсии и убедиться в том что их имя есть в списке на выдачу.
Выплата составит 100 тысяч рублей Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители Херсонской области, вынужденно покидающие свои дома, получат материальную поддержку. Как сообщил врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, правительственная программа помощи будет расширена на всех, кто уехал вглубь региона и другие субъекты РФ.

«Ранее помощь получали эвакуированные жители правобережной части Херсонщины. А именно: единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а также возможность оформления жилищного сертификата на покупку жилья в России», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Власти Херсона ранее призвали жителей покинуть город из-за повышенной опасности массированных обстрелов вооруженными силами Украины (ВСУ). Зона эвакуации расширена на 15 километров от Днепра.

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Жители Херсонской области, вынужденно покидающие свои дома, получат материальную поддержку. Как сообщил врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, правительственная программа помощи будет расширена на всех, кто уехал вглубь региона и другие субъекты РФ. «Ранее помощь получали эвакуированные жители правобережной части Херсонщины. А именно: единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а также возможность оформления жилищного сертификата на покупку жилья в России», — написал Сальдо в своем Telegram-канале. Власти Херсона ранее призвали жителей покинуть город из-за повышенной опасности массированных обстрелов вооруженными силами Украины (ВСУ). Зона эвакуации расширена на 15 километров от Днепра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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