Эвакуированные жители Херсона получат единовременные выплаты

Выплата составит 100 тысяч рублей
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Жители Херсонской области, вынужденно покидающие свои дома, получат материальную поддержку. Как сообщил врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, правительственная программа помощи будет расширена на всех, кто уехал вглубь региона и другие субъекты РФ.
«Ранее помощь получали эвакуированные жители правобережной части Херсонщины. А именно: единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а также возможность оформления жилищного сертификата на покупку жилья в России», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Власти Херсона ранее призвали жителей покинуть город из-за повышенной опасности массированных обстрелов вооруженными силами Украины (ВСУ). Зона эвакуации расширена на 15 километров от Днепра.
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