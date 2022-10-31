31 октября 2022

Пермский Театр-Театр приглашает на открытую репетицию премьеры

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Спектакль Производство как искусство в цехе Синарского трубного завода. Полевской, зрительный зал, стулья, места для зрителей
Увидеть новый спектакль можно еще до премьеры Фото:

Пермский академический Театр-Театр в новом сезоне покажет зрителям, как проходят репетиции премьерного спектакля. Уже в ноябре актеры и постановщики покажут, как создается спектакль «Урожай».

«Открытая репетиция позволяет наблюдать за рождением нового спектакля. Этот процесс обычно скрыт от глаз публики, но своим зрителям театр хочет подарить уникальную возможность погружения в творческий процесс. Реакция зрителей станет для команды спектакля камертоном: в процессе репетиции в будущую премьеру могут внести изменения», — сообщает театр в своих соцсетях.

Открытые репетиции пройдут 5 и 6 ноября в 15:00. «Урожай» — полный абсурда и юмора камерный спектакль по пьесе Павла Пряжко. Визуальный минимализм здесь сочетается с глубоким философским содержанием, а комедийность ситуаций — с непреодолимым ощущением трагичности человеческого бытия, говорят в театре.

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Пермский академический Театр-Театр в новом сезоне покажет зрителям, как проходят репетиции премьерного спектакля. Уже в ноябре актеры и постановщики покажут, как создается спектакль «Урожай». «Открытая репетиция позволяет наблюдать за рождением нового спектакля. Этот процесс обычно скрыт от глаз публики, но своим зрителям театр хочет подарить уникальную возможность погружения в творческий процесс. Реакция зрителей станет для команды спектакля камертоном: в процессе репетиции в будущую премьеру могут внести изменения», — сообщает театр в своих соцсетях. Открытые репетиции пройдут 5 и 6 ноября в 15:00. «Урожай» — полный абсурда и юмора камерный спектакль по пьесе Павла Пряжко. Визуальный минимализм здесь сочетается с глубоким философским содержанием, а комедийность ситуаций — с непреодолимым ощущением трагичности человеческого бытия, говорят в театре.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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