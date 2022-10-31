Пермский Театр-Театр приглашает на открытую репетицию премьеры

Увидеть новый спектакль можно еще до премьеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермский академический Театр-Театр в новом сезоне покажет зрителям, как проходят репетиции премьерного спектакля. Уже в ноябре актеры и постановщики покажут, как создается спектакль «Урожай».

«Открытая репетиция позволяет наблюдать за рождением нового спектакля. Этот процесс обычно скрыт от глаз публики, но своим зрителям театр хочет подарить уникальную возможность погружения в творческий процесс. Реакция зрителей станет для команды спектакля камертоном: в процессе репетиции в будущую премьеру могут внести изменения», — сообщает театр в своих соцсетях.

Открытые репетиции пройдут 5 и 6 ноября в 15:00. «Урожай» — полный абсурда и юмора камерный спектакль по пьесе Павла Пряжко. Визуальный минимализм здесь сочетается с глубоким философским содержанием, а комедийность ситуаций — с непреодолимым ощущением трагичности человеческого бытия, говорят в театре.