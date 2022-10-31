31 октября 2022

В Пермском крае 9 компаний лишились права на работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, лэп, провода, столб, изоляторы, электричество
Девять электросетевых компаний прекратят работу в регионе Фото:

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края исключило из списка компаний, оказывающих услуги по передаче электричества 9 организаций. Причиной для исключения стало несоответствие установленным федеральным требованиям. Обновленный список компаний, которые продолжать работать в регионе в 2023 году опубликован на сайте министерства.

«С 2023 года организация, передающая электричество должна иметь трансформаторы мощностью не менее 15 МВА и кабельные линии протяженностью не менее 20 км. Девять организаций не смогли доказать право владения необходимым имуществом и были исключены из списка компаний, оказывающих услуги по передаче электричества в регионе», — пояснил URA.RU источник в министерстве.

Реформа сокращения территориальных сетевых организаций была запущена Правительством РФ, суть которой состоит в постепенном ужесточении требований к минимальной протяженности сетей и трансформаторной мощности для получения необходимого статуса на работу. Источники URA.RU в министерстве заявляют, что уход с рынка девяти компаний не предел и в следующем году количество этих организаций в Пермском крае может сократиться еще вдвое.

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Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края исключило из списка компаний, оказывающих услуги по передаче электричества 9 организаций. Причиной для исключения стало несоответствие установленным федеральным требованиям. Обновленный список компаний, которые продолжать работать в регионе в 2023 году опубликован на сайте министерства. «С 2023 года организация, передающая электричество должна иметь трансформаторы мощностью не менее 15 МВА и кабельные линии протяженностью не менее 20 км. Девять организаций не смогли доказать право владения необходимым имуществом и были исключены из списка компаний, оказывающих услуги по передаче электричества в регионе», — пояснил URA.RU источник в министерстве. Реформа сокращения территориальных сетевых организаций была запущена Правительством РФ, суть которой состоит в постепенном ужесточении требований к минимальной протяженности сетей и трансформаторной мощности для получения необходимого статуса на работу. Источники URA.RU в министерстве заявляют, что уход с рынка девяти компаний не предел и в следующем году количество этих организаций в Пермском крае может сократиться еще вдвое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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