Музыкант из Донбасса сыграет в Перми хиты немецкой классики

Концерт состоится 2 ноября Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Перми выступит органист из Донецка Александр Хмарный. Он представит хиты немецкой органной классики в концертной программе «Музыка соборов Германии». Об этом сообщили в пресс-службе Пермской краевой филармонии.

«Александр Хмарный включил в программу музыку старейших представителей северо-немецкой органной школы: Баха, Тундера, Букстехуде, Брунса, Кребса, Мютеля. Концерт начнется с Прелюдии соль минор Франца Тундера — величайшего мастера середины XVII века», — указано в пресс-релизе.

Александр Хмарный — органист Донецкой государственной академической филармонии. В 2014 году он окончил Одесскую национальную музыкальную академию имени А.В. Неждановой по специальностям фортепиано и орган. Музыкант сотрудничает с ведущими солистами и коллективами Донецкой филармонии, приглашая в свои концертные программы.

Концерт состоится 2 ноября в 19:00 в Органном концертном зале. Выступление будут транслировать в Кунгуре, Чернушке, Краснокамске, Голованово и других территориях, в залах которых доступна прямая трансляция.

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