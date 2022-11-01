В военном гарнизоне Омска появился медпункт для мобилизованных из ХМАО

В учебке Омска для мобилизованных югорчан открыли дополнительный медпункт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В военно-учебном центре Омской области открылся дополнительный медпункт для мобилизованных жителей ХМАО. Военный комиссар Югры Роман Вуколов на заседании призывной комиссии по мобилизации сообщил, что получение врачебной помощи стало доступнее.

«В военном гарнизоне Омской области развернули дополнительный пункт медицинской помощи мобилизованным. Медицинский пункт оборудован в соответствии с руководящими документами по медицинскому в Вооруженных силах РФ и отвечает всем его требованиям. Оказание медицинской помощи стало доступнее для военнослужащих», — прокомментировал Вуколов.

Также на заседании комиссии губернатор ХМАО Наталья Комарова отметила, что новый медпункт проверят добровольцы Гуманитарного корпуса Югры. «Там появятся наши волонтеры и свою точку зрения для нас с вами сформируют», — уточнила Комарова.

Ранее URA.RU писало о врачах из ХМАО, которые обследовали мобилизованных в учебном центре Омска. В бригаду медиков вошли лор, невролог, терапевт и хирург.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября заявил, что план мобилизации выполнен. С 1 ноября в стране начинается призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения спецоперации.