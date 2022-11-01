Пермский разведчик назвал братьями бойцов батальона Кадырова

Бойцов из Чечни пермский разведчик встретил в тылу, где проходили сборы военных подразделений Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пермского разведчика с позывным «Сыч», принимавшего участие в спецоперации на Украине, впечатлила встреча с военнослужащими из Чечни. Пермяк рассказал URA.RU, что встретился с ними в тылу на Донбассе, где проходили сборы подразделений российской армии.

«Пересекались с ними в так называемой „зеленой зоне“. Впечатления — могучие чеченские парни, неплохие. Воевать умеют, целей поставленных достигают. Такие же доброжелательные, как и все остальные. Ну, потому что там, на линии фронта, все братья. Пусть и разные подразделения, но каждое выполняет свою задачу», — рассказал URA.RU разведчик.

Он также посоветовал мобилизованным ни в коем случае не уклоняться от призыва в армию и не бояться трудностей. Тем, кто сомневается, разведчик и его сослуживцы предложили рассматривать в качестве альтернативы вступление в ряды ЧВК Вагнер, где есть «свои преимущества в подготовке».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля по указанию президента России Владимира Путина. По его словам, основной целью кампании является защита мирных граждан Донбасса от агрессии со стороны киевского режима. 21 сентября глава государства подписал указ о частичной мобилизации. Она проходила в стране до 28 октября. Пермский край на 100% выполнил план. Мобилизованные пермяки проходят учебу в Тюмени, Елани и Тоцком.