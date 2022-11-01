01 ноября 2022

Мобилизованные из ХМАО показали, чем занимаются в Чебаркуле. Видео

Мобилизованные из ХМАО учатся рукопашному бою и тактике в учебном центре Чебаркуля
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Мобилизованные из ХМАО учатся рукопашному бою и тактике Фото:
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Мобилизация в России

У мобилизованных из ХМАО в учебной части Чебаркуля проходят тренировки по рукопашному бою, тактике и дисциплине. Об этом рассказал глава гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО Эдуард Логинов.

«С мобилизованными проводятся занятия: тактика, рукопашный бой, физическая подготовка, дисциплина. Заметно, что уделяется особое внимание расположению мобилизованных. Военнослужащие одеты все как один», — сказал Логинов в официальной группе организации «Гумкорпус | Югра».

Он добавил, что на данный момент правительство решает вопрос с выдачей рюкзаков с экипировкой. «На днях они будут выданы», — заключил глава гумкорпуса.

Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил об окончании набора. С 1 ноября в стране начинается призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения спецоперации.

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У мобилизованных из ХМАО в учебной части Чебаркуля проходят тренировки по рукопашному бою, тактике и дисциплине. Об этом рассказал глава гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО Эдуард Логинов. «С мобилизованными проводятся занятия: тактика, рукопашный бой, физическая подготовка, дисциплина. Заметно, что уделяется особое внимание расположению мобилизованных. Военнослужащие одеты все как один», — сказал Логинов в официальной группе организации «Гумкорпус | Югра». Он добавил, что на данный момент правительство решает вопрос с выдачей рюкзаков с экипировкой. «На днях они будут выданы», — заключил глава гумкорпуса. Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил об окончании набора. С 1 ноября в стране начинается призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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