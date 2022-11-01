У мобилизованных из ХМАО в учебной части Чебаркуля проходят тренировки по рукопашному бою, тактике и дисциплине. Об этом рассказал глава гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО Эдуард Логинов.
«С мобилизованными проводятся занятия: тактика, рукопашный бой, физическая подготовка, дисциплина. Заметно, что уделяется особое внимание расположению мобилизованных. Военнослужащие одеты все как один», — сказал Логинов в официальной группе организации «Гумкорпус | Югра».
Он добавил, что на данный момент правительство решает вопрос с выдачей рюкзаков с экипировкой. «На днях они будут выданы», — заключил глава гумкорпуса.
Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил об окончании набора. С 1 ноября в стране начинается призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения спецоперации.
У мобилизованных из ХМАО в учебной части Чебаркуля проходят тренировки по рукопашному бою, тактике и дисциплине. Об этом рассказал глава гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО Эдуард Логинов. «С мобилизованными проводятся занятия: тактика, рукопашный бой, физическая подготовка, дисциплина. Заметно, что уделяется особое внимание расположению мобилизованных. Военнослужащие одеты все как один», — сказал Логинов в официальной группе организации «Гумкорпус | Югра». Он добавил, что на данный момент правительство решает вопрос с выдачей рюкзаков с экипировкой. «На днях они будут выданы», — заключил глава гумкорпуса. Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил об окончании набора. С 1 ноября в стране начинается призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения спецоперации.