Работник пермского завода лишился пальцев

Рабочему чеканочным штампом отрубило фаланги пальцев Фото: Ася Бронникова

Работник Нытвенского металлургического завода в Пермском крае получил тяжелую травму руки. Как рассказали корреспонденту URA.RU в гострудинспекции, он лишился пальцев.

«2 ноября при установке чеканочного штампа на пресс чеканочной с усилием 1000тс произошла ампутация фаланг левой кисти наладчика штамповочного оборудования», — пояснили в инспекции. Оперативно связаться с представителями предприятия корреспонденту URA.RU не удалось.

Инспекция ведет расследование, по результатам которого будут приняты меры административного характера. Все материалы будут направлены в следственные органы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на ЗАО «Специальное конструкторское бюро», которое входит в группу «Мотовилихинских заводов», один рабочий избил другого. В результате произошедшего, один из операторов получил перелом скулоорбитального комплекса и сотрясение мозга.