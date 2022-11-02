02 ноября 2022

Работник пермского завода лишился пальцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Фанерный комбинат Свеза, производство. Тюмень, станок, фанера, фанерный комбинат, свеза
Рабочему чеканочным штампом отрубило фаланги пальцев Фото:

Работник Нытвенского металлургического завода в Пермском крае получил тяжелую травму руки. Как рассказали корреспонденту URA.RU в гострудинспекции, он лишился пальцев.

«2 ноября при установке чеканочного штампа на пресс чеканочной с усилием 1000тс произошла ампутация фаланг левой кисти наладчика штамповочного оборудования», — пояснили в инспекции. Оперативно связаться с представителями предприятия корреспонденту URA.RU не удалось.

Инспекция ведет расследование, по результатам которого будут приняты меры административного характера. Все материалы будут направлены в следственные органы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на ЗАО «Специальное конструкторское бюро», которое входит в группу «Мотовилихинских заводов», один рабочий избил другого. В результате произошедшего, один из операторов получил перелом скулоорбитального комплекса и сотрясение мозга.

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Работник Нытвенского металлургического завода в Пермском крае получил тяжелую травму руки. Как рассказали корреспонденту URA.RU в гострудинспекции, он лишился пальцев. «2 ноября при установке чеканочного штампа на пресс чеканочной с усилием 1000тс произошла ампутация фаланг левой кисти наладчика штамповочного оборудования», — пояснили в инспекции. Оперативно связаться с представителями предприятия корреспонденту URA.RU не удалось. Инспекция ведет расследование, по результатам которого будут приняты меры административного характера. Все материалы будут направлены в следственные органы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на ЗАО «Специальное конструкторское бюро», которое входит в группу «Мотовилихинских заводов», один рабочий избил другого. В результате произошедшего, один из операторов получил перелом скулоорбитального комплекса и сотрясение мозга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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