Работник пермского завода лишился пальцев

Работник Нытвенского металлургического завода в Пермском крае получил тяжелую травму руки. Как рассказали корреспонденту URA.RU в гострудинспекции, он лишился пальцев.
«2 ноября при установке чеканочного штампа на пресс чеканочной с усилием 1000тс произошла ампутация фаланг левой кисти наладчика штамповочного оборудования», — пояснили в инспекции. Оперативно связаться с представителями предприятия корреспонденту URA.RU не удалось.
Инспекция ведет расследование, по результатам которого будут приняты меры административного характера. Все материалы будут направлены в следственные органы.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на ЗАО «Специальное конструкторское бюро», которое входит в группу «Мотовилихинских заводов», один рабочий избил другого. В результате произошедшего, один из операторов получил перелом скулоорбитального комплекса и сотрясение мозга.
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