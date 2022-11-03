NYT: в США объяснили, почему украинские беженцы начали вызывать негодование у европейцев

NYT: в Европе возникло двоякое отношение к беженцам с Украины и из других стран

04 ноября 2022 в 06:02 Размер текста - 17 +

В Европе ухудшается отношение к беженцам с Украины Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины В Европе стали замечать неравенство между «двумя классами беженцев»: из Украины и выходцами из других стран. Об этом заявил пресс-секретарь Саксонского совета по делам беженцев в Дрездене Давид Шмидтке, передает американская ежедневная газета The New York Times. «Это институциональный расизм. Есть два класса беженцев», — считает он. В статье NYT поясняется, что беженцам из Украины все предоставляется в первую очередь, в то время как выходцам из других стран, например, Афганистана и Сирии, приходится «ощущать на себе всю тяжесть нынешнего миграционного кризиса». В качестве примера в газете описана история Башармала Мохаммади, который приехал в Европу из Афганистана. На сегодняшний день ему приходится жить под бетонной лестницей, сидя на картонных коробках, недалеко от королевского дворца Бельгии. Он сказал, что никогда бы не подумал, что окажется в такой жизненной ситуации. Беженец признается, что переезжая он был уверен, что сможет добиться в Европе лучшей жизни. Ранее жители Польши выразили обеспокоенность насчет наплыва украинских беженцев в страну. По данным социологов, поляки переживают, что теперь государство будет охотнее предоставлять льготы и различную социальную помощь украинцам, нежели им.

В Европе стали замечать неравенство между «двумя классами беженцев»: из Украины и выходцами из других стран. Об этом заявил пресс-секретарь Саксонского совета по делам беженцев в Дрездене Давид Шмидтке, передает американская ежедневная газета The New York Times. «Это институциональный расизм. Есть два класса беженцев», — считает он. В статье NYT поясняется, что беженцам из Украины все предоставляется в первую очередь, в то время как выходцам из других стран, например, Афганистана и Сирии, приходится «ощущать на себе всю тяжесть нынешнего миграционного кризиса». В качестве примера в газете описана история Башармала Мохаммади, который приехал в Европу из Афганистана. На сегодняшний день ему приходится жить под бетонной лестницей, сидя на картонных коробках, недалеко от королевского дворца Бельгии. Он сказал, что никогда бы не подумал, что окажется в такой жизненной ситуации. Беженец признается, что переезжая он был уверен, что сможет добиться в Европе лучшей жизни. Ранее жители Польши выразили обеспокоенность насчет наплыва украинских беженцев в страну. По данным социологов, поляки переживают, что теперь государство будет охотнее предоставлять льготы и различную социальную помощь украинцам, нежели им.