Сейчас Денис Моисеев участвует в гуманитарной миссии ЕР в Херсоне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Глава челябинского регионального исполкома Единой России Денис Моисеев стал одним из организаторов гуманитарной миссии в Херсоне. Он принимает участие в эвакуации мирного населения города из-под обстрелов украинской армии, сообщили URA.RU в региональном отделении ЕР.

В прифронтовом Херсоне организовали несколько переправ, по которым мирное население может попасть левый берег Днепра. На каждой из них людям помогают волонтеры, в том числе представители МГЕР, ОНФ, добровольцы из Запорожья. Сопровождают, помогают донести сумки, домашних питомцев, оказывают юридические консультации и психологическую помощь. Среди эвакуируемых есть старики, «лежачие» больные и те, кто никогда сам не смог бы выехать в безопасные место. Среди них оказалась и Нина Буряк: у женщины сломана нога, а ее дочь Наталья живет во Владивостоке и недавно сама потеряла сына. Она и обратилась за помощью.

«Бабу Нину мы застали в плачевном состоянии: одна, еды нет, документы украдены и со сломанной ногой. Собрать в дорогу ее помогли соседи, которые дали минимум вещей и ксерокопию паспорта», — рассказал, в частности, Моисеев.

Перед отъездом бабушка смогла поговорить с дочерью, которую не слышала несколько месяцев. Ее, как и остальных эвакуированных, приняли в одной из крымских больниц. Всем предоставили медицинскую помощь, лечение и реабилитации.

Бабушку, которая сломала ногу, пришлось выносить к машине на руках Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Вещи в дорогу бабе Нине помогли собрать соседи Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Видео: пресс-служба партии «Единая Россия»