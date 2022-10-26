26 октября 2022

Челябинский единоросс эвакуирует жителей Херсона из-под обстрелов ВСУ. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие летнего спорткомплекса в детском оздоровительном лагере ЧЭМК. Челябинск , моисеев денис
Сейчас Денис Моисеев участвует в гуманитарной миссии ЕР в Херсоне Фото:
новость из сюжета
Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Глава челябинского регионального исполкома Единой России Денис Моисеев стал одним из организаторов гуманитарной миссии в Херсоне. Он принимает участие в эвакуации мирного населения города из-под обстрелов украинской армии, сообщили URA.RU в региональном отделении ЕР.

В прифронтовом Херсоне организовали несколько переправ, по которым мирное население может попасть левый берег Днепра. На каждой из них людям помогают волонтеры, в том числе представители МГЕР, ОНФ, добровольцы из Запорожья. Сопровождают, помогают донести сумки, домашних питомцев, оказывают юридические консультации и психологическую помощь. Среди эвакуируемых есть старики, «лежачие» больные и те, кто никогда сам не смог бы выехать в безопасные место. Среди них оказалась и Нина Буряк: у женщины сломана нога, а ее дочь Наталья живет во Владивостоке и недавно сама потеряла сына. Она и обратилась за помощью.

«Бабу Нину мы застали в плачевном состоянии: одна, еды нет, документы украдены и со сломанной ногой. Собрать в дорогу ее помогли соседи, которые дали минимум вещей и ксерокопию паспорта», — рассказал, в частности, Моисеев.

Перед отъездом бабушка смогла поговорить с дочерью, которую не слышала несколько месяцев. Ее, как и остальных эвакуированных, приняли в одной из крымских больниц. Всем предоставили медицинскую помощь, лечение и реабилитации.

Бабушку, которая сломала ногу, пришлось выносить к машине на руках
Фото:
Вещи в дорогу бабе Нине помогли собрать соседи
Фото:

Видео: пресс-служба партии «Единая Россия»

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Глава челябинского регионального исполкома Единой России Денис Моисеев стал одним из организаторов гуманитарной миссии в Херсоне. Он принимает участие в эвакуации мирного населения города из-под обстрелов украинской армии, сообщили URA.RU в региональном отделении ЕР. В прифронтовом Херсоне организовали несколько переправ, по которым мирное население может попасть левый берег Днепра. На каждой из них людям помогают волонтеры, в том числе представители МГЕР, ОНФ, добровольцы из Запорожья. Сопровождают, помогают донести сумки, домашних питомцев, оказывают юридические консультации и психологическую помощь. Среди эвакуируемых есть старики, «лежачие» больные и те, кто никогда сам не смог бы выехать в безопасные место. Среди них оказалась и Нина Буряк: у женщины сломана нога, а ее дочь Наталья живет во Владивостоке и недавно сама потеряла сына. Она и обратилась за помощью. «Бабу Нину мы застали в плачевном состоянии: одна, еды нет, документы украдены и со сломанной ногой. Собрать в дорогу ее помогли соседи, которые дали минимум вещей и ксерокопию паспорта», — рассказал, в частности, Моисеев. Перед отъездом бабушка смогла поговорить с дочерью, которую не слышала несколько месяцев. Ее, как и остальных эвакуированных, приняли в одной из крымских больниц. Всем предоставили медицинскую помощь, лечение и реабилитации. Видео: пресс-служба партии «Единая Россия»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...