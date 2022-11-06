06 ноября 2022
05 ноября 2022
04 ноября 2022

В Перми разыскивают свидетелей ДТП на Коммунальном мосту

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на Коммунальном мосту. Пермь, чп, дтп, оформление дтп, гибдд, дпс
На мосту столкнулись два автомобиля Фото:

Пермяк Александр Зайцев, чей автомобиль пострадал в ДТП на Коммунальном мосту 6 ноября, разыскивает очевидцев ДТП. Соответствующий пост появился в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Прошу откликнуться свидетелей ДТП на Камском мосту, произошедшее 6 ноября примерно в 19:25, которые могли бы предоставить записи с видеорегистратора. Я водитель пострадавшего авто Skoda Octavia. Водитель LADA Granta двигалась со стороны ул. Спешилова в город, выехала на встречную полосу и столкнулась с моим автомобилем», — написал пермяк.

Мужчина утверждает, что водитель отечественного автомобиля отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Всех, у кого есть запись момента аварии, он просит писать в личные сообщения. В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что в ближайшее время прокомментируют ситуацию.

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Пермяк Александр Зайцев, чей автомобиль пострадал в ДТП на Коммунальном мосту 6 ноября, разыскивает очевидцев ДТП. Соответствующий пост появился в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Прошу откликнуться свидетелей ДТП на Камском мосту, произошедшее 6 ноября примерно в 19:25, которые могли бы предоставить записи с видеорегистратора. Я водитель пострадавшего авто Skoda Octavia. Водитель LADA Granta двигалась со стороны ул. Спешилова в город, выехала на встречную полосу и столкнулась с моим автомобилем», — написал пермяк. Мужчина утверждает, что водитель отечественного автомобиля отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Всех, у кого есть запись момента аварии, он просит писать в личные сообщения. В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что в ближайшее время прокомментируют ситуацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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