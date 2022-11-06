06 ноября 2022
05 ноября 2022

Челябинский депутат Госдумы продвигает проект «русского хамона» из Магнитогорска

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Станислав Наумов во время интервью. Москва, портрет, наумов станислав
Станислав Наумов помогает землякам выиграть импортозамещающую бизнес-премию Фото:

Депутат Госдумы из Челябинской области Станислав Наумов продвигает проект своих земляков из компании «РусХамон». На своей странице в социальных сетях Наумов распространил запись директора предприятия Евгения Чуприна с просьбой проголосовать за проект в номинации «Народный предприниматель».

«Я участвую в премии „Бизнес успех“ и одна из номинаций, которая зависит только от голосования „Народный предприниматель“. Прошу проголосовать за наш проект „РусХамон“, отправив короткое сообщение», — написал в посте Чуприн.

Голосование завершится 8 ноября. На данный момент проект Чуприна занимает первую строчку с результатом 49.06%. Он больше, чем в два раза опережает ближайшего преследователя.

Ранее Чуприн заявил, что к концу 2022 года предприятие покажет пятикратный рост производства сыровяленого мяса. Сегодня магнитогорский хамон реализуется в разных регионах страны. По словам Чуприна, компания ставит перед собой высокие цели.

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Депутат Госдумы из Челябинской области Станислав Наумов продвигает проект своих земляков из компании «РусХамон». На своей странице в социальных сетях Наумов распространил запись директора предприятия Евгения Чуприна с просьбой проголосовать за проект в номинации «Народный предприниматель». «Я участвую в премии „Бизнес успех“ и одна из номинаций, которая зависит только от голосования „Народный предприниматель“. Прошу проголосовать за наш проект „РусХамон“, отправив короткое сообщение», — написал в посте Чуприн. Голосование завершится 8 ноября. На данный момент проект Чуприна занимает первую строчку с результатом 49.06%. Он больше, чем в два раза опережает ближайшего преследователя. Ранее Чуприн заявил, что к концу 2022 года предприятие покажет пятикратный рост производства сыровяленого мяса. Сегодня магнитогорский хамон реализуется в разных регионах страны. По словам Чуприна, компания ставит перед собой высокие цели.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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