Челябинский депутат Госдумы продвигает проект «русского хамона» из Магнитогорска

Станислав Наумов помогает землякам выиграть импортозамещающую бизнес-премию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы из Челябинской области Станислав Наумов продвигает проект своих земляков из компании «РусХамон». На своей странице в социальных сетях Наумов распространил запись директора предприятия Евгения Чуприна с просьбой проголосовать за проект в номинации «Народный предприниматель».

«Я участвую в премии „Бизнес успех“ и одна из номинаций, которая зависит только от голосования „Народный предприниматель“. Прошу проголосовать за наш проект „РусХамон“, отправив короткое сообщение», — написал в посте Чуприн.

Голосование завершится 8 ноября. На данный момент проект Чуприна занимает первую строчку с результатом 49.06%. Он больше, чем в два раза опережает ближайшего преследователя.

Ранее Чуприн заявил, что к концу 2022 года предприятие покажет пятикратный рост производства сыровяленого мяса. Сегодня магнитогорский хамон реализуется в разных регионах страны. По словам Чуприна, компания ставит перед собой высокие цели.