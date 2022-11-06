В Перми с Театра-Театра упал рабочий

07 ноября 2022 в 13:11 Размер текста - 17 +

ЧП у Театра-Театра произошло 31 октября Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми плиточник сорвался со здания Театра-Театра. Информацию об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «31 октября рабочий, который менял плитку на фасаде Театра-Театра сорвался с высоты в 9 метров. Очевидцы падения вызвали скорую помощь для плиточника», — рассказал собеседник агентства. В региональной госинспекции труда URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют происшествие. В ведомстве также отметили, что работодатель обязан их уведомлять только о тяжелых несчастных случаях или гибели работников. Ранее агентство писало о гибели работника во время реставрации в музее «Хохловка». Мужчина сорвался с высоты.

В Перми плиточник сорвался со здания Театра-Театра. Информацию об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «31 октября рабочий, который менял плитку на фасаде Театра-Театра сорвался с высоты в 9 метров. Очевидцы падения вызвали скорую помощь для плиточника», — рассказал собеседник агентства. В региональной госинспекции труда URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют происшествие. В ведомстве также отметили, что работодатель обязан их уведомлять только о тяжелых несчастных случаях или гибели работников. Ранее агентство писало о гибели работника во время реставрации в музее «Хохловка». Мужчина сорвался с высоты.