06 ноября 2022
05 ноября 2022

В Перми с Театра-Театра упал рабочий

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской жанр. Пермь, театр, театр театр
ЧП у Театра-Театра произошло 31 октября Фото:

В Перми плиточник сорвался со здания Театра-Театра. Информацию об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«31 октября рабочий, который менял плитку на фасаде Театра-Театра сорвался с высоты в 9 метров. Очевидцы падения вызвали скорую помощь для плиточника», — рассказал собеседник агентства.

В региональной госинспекции труда URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют происшествие. В ведомстве также отметили, что работодатель обязан их уведомлять только о тяжелых несчастных случаях или гибели работников.

Ранее агентство писало о гибели работника во время реставрации в музее «Хохловка». Мужчина сорвался с высоты.

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В Перми плиточник сорвался со здания Театра-Театра. Информацию об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «31 октября рабочий, который менял плитку на фасаде Театра-Театра сорвался с высоты в 9 метров. Очевидцы падения вызвали скорую помощь для плиточника», — рассказал собеседник агентства. В региональной госинспекции труда URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют происшествие. В ведомстве также отметили, что работодатель обязан их уведомлять только о тяжелых несчастных случаях или гибели работников. Ранее агентство писало о гибели работника во время реставрации в музее «Хохловка». Мужчина сорвался с высоты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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