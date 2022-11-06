В Перми с Театра-Театра упал рабочий

ЧП у Театра-Театра произошло 31 октября
В Перми плиточник сорвался со здания Театра-Театра. Информацию об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«31 октября рабочий, который менял плитку на фасаде Театра-Театра сорвался с высоты в 9 метров. Очевидцы падения вызвали скорую помощь для плиточника», — рассказал собеседник агентства.
В региональной госинспекции труда URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют происшествие. В ведомстве также отметили, что работодатель обязан их уведомлять только о тяжелых несчастных случаях или гибели работников.
Ранее агентство писало о гибели работника во время реставрации в музее «Хохловка». Мужчина сорвался с высоты.
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