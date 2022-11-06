В ХМАО простятся с военнослужащим, погибшем на Донбассе

07 ноября 2022 в 17:28 Размер текста - 17 +

В ХМАО у мужчины осталась 12-летняя дочь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В результате артиллерийского обстрела в районе проведения специальной военной операции погиб 38-летний житель Нягани (ХМАО) Александр Мельчаков. Об этом URA.RU сообщили в окружном правительстве. «В сентябре 2022 года он [Александр Мельчаков] ушел добровольцем в зону специальной военной операции и служил в звании рядового в мотострелковой бригаде. Последние годы он жил и работал в Москве, но не терял связи с Няганью, где живут его бывшая супруга и 12-летняя дочь», — сообщают в правительстве. Губернатор округа Наталья Комарова связалась с бывшей супругой военнослужащего и выразила соболезнования. «Также Наталья Комарова заверила ее в том, что правительство Ханты-Мансийского автономного округа окажет семье все необходимые меры, предусмотренные законодательством региона для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей», — добавили в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что Россия начала специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, это сделано для защиты мирных жителей от произвола националистических формирований Украины.

В результате артиллерийского обстрела в районе проведения специальной военной операции погиб 38-летний житель Нягани (ХМАО) Александр Мельчаков. Об этом URA.RU сообщили в окружном правительстве. «В сентябре 2022 года он [Александр Мельчаков] ушел добровольцем в зону специальной военной операции и служил в звании рядового в мотострелковой бригаде. Последние годы он жил и работал в Москве, но не терял связи с Няганью, где живут его бывшая супруга и 12-летняя дочь», — сообщают в правительстве. Губернатор округа Наталья Комарова связалась с бывшей супругой военнослужащего и выразила соболезнования. «Также Наталья Комарова заверила ее в том, что правительство Ханты-Мансийского автономного округа окажет семье все необходимые меры, предусмотренные законодательством региона для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей», — добавили в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что Россия начала специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, это сделано для защиты мирных жителей от произвола националистических формирований Украины.