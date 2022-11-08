Из свердловских аптек пропал популярный европейский препарат от рака

Читатели URA.RU пожаловались на отсутствие в аптеках противоопухолевого препарата «Фарестон»

Данный препарат назначают пациентам с раком молочной железы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из самых востребованных противоопухолевых препаратов «Фарестон» пропал из свердловских аптек. Об этом рассказали читатели URA.RU. Данное лекарство назначают пациентам с метастатическим раком молочной железы.

«В аптеках Свердловской области исчез „Фарестон“. Теперь переживаю, что не смогу найти аналог. Все-таки была онкология несколько лет назад, сейчас боюсь, что болезнь может вернуться из-за смены терапии», — посетовала екатеринбурженка Венера.

По словам жительницы Сухого Лога (Свердловская область), она уже записалась на прием к врачу, чтобы сменить тактику лечения. «Я уже три года в ремиссии после злокачественной опухоли, которую мне удаляли. Я принимаю „Фарестон“. Препарат мне подходит идеально, никаких побочных реакций не вызывал ни разу. Если честно, то я волнуюсь, что новая терапия мне может не подойти и спровоцировать появление новой опухоли», — посетовала женщина.

В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU акушер-гинеколог, онколог из Центральной больницы Управления делами Президента Маргарита Мамаджанян заявила, что любой прием лекарств должен быть согласован с врачом. «„Фарестон“ является очень серьезным противоопухолевым препаратом. Я рекомендую свердловчанкам не паниковать. Самое главное в данной ситуации — обратиться за рекомендациями к лечащему врачу, который подберет оптимальную терапию», — поделилась Мамаджанян.

Редакция агентства направила запрос в региональный Росздравнадзор. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что антидепрессант «Золофт» пропал из свердловских аптек. Действующее вещество «Золофта» — сертралин. Данный препарат назначают пациентам с депрессиями и тревожными расстройствами.