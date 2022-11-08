Коммунальный гигант идет во власть Екатеринбурга, чтобы помириться с мэрией и защитить бизнес

Говорят, на третьем этаже мэрии к «РЭМП УЖСК» отношение якобы негативное Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В политике Екатеринбурга может появиться новый игрок — одна из крупнейших управляющих компаний города «РЭМП УЖСК» (контролирует 396 домов). Как сообщил источник URA.RU в муниципальной власти, предприятие намерено выдвинуть своего или поддержать одного из действующих депутатов на выборах в гордуму 2023 года.

В учредителях УК два человека: Юлия Рыцева (по совместительству директор) и Артем Терентьев — дети бизнесмена Валерия Терентьева, которого называют настоящим бенефициаром. «Рыцева ведет переговоры о выборах-2023. Слышал даже, что она якобы договорилась [о сотрудничестве] с Еленой Бондаренко (депутат от Чкаловского округа №17, помощница владельца AVS Group Валерия Савельева — прим. URA.RU)», — поделился источник. Сама Елена Бондаренко при этом подтвердила, что знакома с Рыцевой (по долгу депутатской работы), но заявила, что о предстоящей кампании пока не думает. «Сейчас я сосредоточена на помощи мобилизованным и их близким», — объяснила Бондаренко.

По словам источника, свой человек в гордуме «РЭМП УЖСК» нужен, чтобы защитить бизнес от притязаний крупного коммунального холдинга, контролирующего основную часть городских управляющих компаний. Впрочем, представитель авторитетного клана на условиях анонимности дал понять, что интереса «РЭМП УЖСК» для него не представляет.

Второй целью похода во власть может быть восстановление отношений с горадминистрацией. «[Вице-мэр по ЖКХ Владимир] Гейко Терентьева не любит — из-за банкротства ООО „Управляющая компания РЭМП УЖСК“ в 2019 году. У „Водоканала“ также постоянные претензии», — поделился другой инсайдер, допустив, что как раз по этой причине кандидата от «РЭМП УЖСК» могут и не допустить на выборы. При этом известно, что Чкаловская райадминистрация к «РЭМП УЖСК» лояльна. К моменту публикации дозвониться до офиса компании по телефону, указанному на сайте, не удалось.

Выборы в гордуму Екатеринбурга намечены на сентябрь 2023 года. По некоторым данным, команда мэра Алексея Орлова уже сформировала предварительный список кандидатов.