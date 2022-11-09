Махонин рассказал, за что благодарен полиции

Дмитрий Махонин поздравил полицейских с профессиональным праздником

Власти со своей стороны готовы всячески помогать полиции Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил сотрудников органов внутренних дел с Днем полиции. Текст опубликован на официальном портале правительства региона. В поздравлении он поблагодарил всех полицейских, кто в «горячих точках» защищал Родину.

«Служба в правоохранительных органах никогда не была легкой. Спасибо вам за смелость, мужество и преданность своему делу. Отдельная благодарность — ветеранам полиции и всем, кто прошел „горячие точки“ и продолжает защищать Отечество», — отметил губернатор.

По словам Махонина, в современных условиях от полиции требуется еще больше бдительности и ответственности. От сотрудников органов внутренних дел зависит безопасность и спокойствие жителей, которые обращаются в самые трудные моменты, а также развитие Прикамья.

Со своей стороны губернатор пообещал полицейским всевозможную поддержку. «Понимаем, как важно, чтобы у сотрудников органов внутренних дел были достойные условия несения службы, качественное техническое оснащение», — отметил глава региона. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю получат премии в размере 10 тысяч рублей к профессиональному празднику.