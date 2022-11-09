ФСБ задержала двух вымогателей в Челябинской области

10 ноября 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

Суд отправил участников банды в колонию на три с половиной года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники ФСБ по Челябинской области при поддержке полиции и Росгвардии задержали двух вымогателей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчины также занимались похищением людей и грабежами. «Группировка занималась грабежами, похищением людей и вымогательством. Их задержали с поличным при вымогательстве денег у местного жителя», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. В ведомстве отметили, что в ходе расследования были выявлены дополнительные эпизоды их преступной деятельности. Суд признал их виновными и отправил в колонию на три с половиной года. Ранее сотрудники правоохранительных органов региона предотвратили деятельность ОПГ, похищавшей детей-сирот и вымогавшей у них деньги. На скамье подсудимых оказалось сразу восемь членов банды. Им вменяют сразу несколько эпизодов, связанных с вымогательством, мошенничеством и кражами.

Сотрудники ФСБ по Челябинской области при поддержке полиции и Росгвардии задержали двух вымогателей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчины также занимались похищением людей и грабежами. «Группировка занималась грабежами, похищением людей и вымогательством. Их задержали с поличным при вымогательстве денег у местного жителя», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. В ведомстве отметили, что в ходе расследования были выявлены дополнительные эпизоды их преступной деятельности. Суд признал их виновными и отправил в колонию на три с половиной года. Ранее сотрудники правоохранительных органов региона предотвратили деятельность ОПГ, похищавшей детей-сирот и вымогавшей у них деньги. На скамье подсудимых оказалось сразу восемь членов банды. Им вменяют сразу несколько эпизодов, связанных с вымогательством, мошенничеством и кражами.