Челябинские силовики раскрыли, как банда похищала детей-сирот

Челябинские силовики обезвредили организованную группу, которая занималась вымогательством и похищала детей-сирот

Уголовное дело организованной группы будет рассматриваться в Челябинском областном суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинская полиция раскрыла детали резонансного дела, как в регионе обезвредили участников преступной банды, которая занималась похищением людей и вымогательством денег у детей-сирот. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального главка, тяжкие преступления члены организованной группы совершали на протяжении трех лет.

«Деятельность организованной группы, совершавшей особо тяжкие преступления с 2018 года, была пресечена летом 2021 года сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД по области. Жертвами злоумышленников становились выпускники специализированных школ-интернатов для детей-сирот. Добычей становились пенсии потерпевших по потере кормильца, пенсии по инвалидности и другие социальные выплаты», — отметили в ведомстве.

В 2018 году участники группы спровоцировали мнимое ДТП и предложили «виновнику» свою защиту за 150 тысяч рублей. В другом случае злоумышленники взяли у другого потерпевшего порядка 800 тысяч рублей, якобы на хирургическую операцию.

С каждым разом методы членов группировки становились все более жестокими и изощренными. Было совершено несколько похищений людей и вымогательств. Осенью 2019 года они начали требовать у одной из будущих жертв 150 тысяч рублей в долг. Получив отказ, они похитили близкого человека девушки и увезли его в багажнике. Похищенного вернули только после получения выкупа.

В 2020—2021 годах участниками группы было свершено мошенничество и кража в особо крупных размерах. В первом случае фигуранты предложили своей жертве вложить 1 миллион 300 тысяч рублей в «совместный бизнес». Во втором случае, также войдя в доверие к потерпевшему, злоумышленники похитили порядка полутора миллиона рублей.

Расследованием резонансного дела занимались следственные органы СУ СК России по региону. На скамье подсудимых оказалась банда из восьми южноуральцев. Уголовное дело будет рассматриваться в Челябинском областном суде.