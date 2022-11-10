Глава Макеевки поблагодарил Комарову за помощь

Мэр Макеевки Владислав Ключаров выразил благодарность главе Югры Наталье Комаровой, а так же членам правительства и жителям региона. Об этом сообщается в департаменте общественных внешних связей и молодежной политики региона.
«Жители ценят помощь, поддержку, которая приходит к нам от югорчан. Мы чувствуем, что являемся одной большой страной. Спасибо всем вам», — сказал Владислав Ключаров во время встречи на заседании оперативного штаба Югры.
Помимо этого, глава Макеевки рассказал об одной из основных проблем города, которая связана с поддержкой работы котельных и их технического водоснабжения в преддверии зимы. Наталья Комарова сообщила, что по данному вопросу будут приняты дополнительные решения.
Итогом встречи стало вручение губернатору ХМАО памятной плакетки. Данный жест символизирует братские отношения между жителями города Макеевки и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Ранее URA.RU сообщало, что мэр Макеевки Владислав Ключаров прибыл с рабочим визитом в ХМАО. В ходе визита гости планировали обсудить с органами власти автономного округа реализацию соглашения о сотрудничестве, вопросы реализации полномочий органов местного самоуправления, взаимодействия с депутатским корпусом.
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