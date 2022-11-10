10 ноября 2022
09 ноября 2022

Глава Макеевки поблагодарил Комарову за помощь

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, комарова наталья
Глава Макеевки принял участие в заседании правительства региона под руководством Натальи Комаровой Фото:

Мэр Макеевки Владислав Ключаров выразил благодарность главе Югры Наталье Комаровой, а так же членам правительства и жителям региона. Об этом сообщается в департаменте общественных внешних связей и молодежной политики региона.

«Жители ценят помощь, поддержку, которая приходит к нам от югорчан. Мы чувствуем, что являемся одной большой страной. Спасибо всем вам», — сказал Владислав Ключаров во время встречи на заседании оперативного штаба Югры.

Помимо этого, глава Макеевки рассказал об одной из основных проблем города, которая связана с поддержкой работы котельных и их технического водоснабжения в преддверии зимы. Наталья Комарова сообщила, что по данному вопросу будут приняты дополнительные решения.

Итогом встречи стало вручение губернатору ХМАО памятной плакетки. Данный жест символизирует братские отношения между жителями города Макеевки и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Макеевки Владислав Ключаров прибыл с рабочим визитом в ХМАО. В ходе визита гости планировали обсудить с органами власти автономного округа реализацию соглашения о сотрудничестве, вопросы реализации полномочий органов местного самоуправления, взаимодействия с депутатским корпусом.

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Мэр Макеевки Владислав Ключаров выразил благодарность главе Югры Наталье Комаровой, а так же членам правительства и жителям региона. Об этом сообщается в департаменте общественных внешних связей и молодежной политики региона. «Жители ценят помощь, поддержку, которая приходит к нам от югорчан. Мы чувствуем, что являемся одной большой страной. Спасибо всем вам», — сказал Владислав Ключаров во время встречи на заседании оперативного штаба Югры. Помимо этого, глава Макеевки рассказал об одной из основных проблем города, которая связана с поддержкой работы котельных и их технического водоснабжения в преддверии зимы. Наталья Комарова сообщила, что по данному вопросу будут приняты дополнительные решения. Итогом встречи стало вручение губернатору ХМАО памятной плакетки. Данный жест символизирует братские отношения между жителями города Макеевки и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Макеевки Владислав Ключаров прибыл с рабочим визитом в ХМАО. В ходе визита гости планировали обсудить с органами власти автономного округа реализацию соглашения о сотрудничестве, вопросы реализации полномочий органов местного самоуправления, взаимодействия с депутатским корпусом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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