Глава Макеевки поблагодарил Комарову за помощь

11 ноября 2022 в 04:47 Размер текста - 17 +

Глава Макеевки принял участие в заседании правительства региона под руководством Натальи Комаровой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Макеевки Владислав Ключаров выразил благодарность главе Югры Наталье Комаровой, а так же членам правительства и жителям региона. Об этом сообщается в департаменте общественных внешних связей и молодежной политики региона. «Жители ценят помощь, поддержку, которая приходит к нам от югорчан. Мы чувствуем, что являемся одной большой страной. Спасибо всем вам», — сказал Владислав Ключаров во время встречи на заседании оперативного штаба Югры. Помимо этого, глава Макеевки рассказал об одной из основных проблем города, которая связана с поддержкой работы котельных и их технического водоснабжения в преддверии зимы. Наталья Комарова сообщила, что по данному вопросу будут приняты дополнительные решения. Итогом встречи стало вручение губернатору ХМАО памятной плакетки. Данный жест символизирует братские отношения между жителями города Макеевки и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Макеевки Владислав Ключаров прибыл с рабочим визитом в ХМАО. В ходе визита гости планировали обсудить с органами власти автономного округа реализацию соглашения о сотрудничестве, вопросы реализации полномочий органов местного самоуправления, взаимодействия с депутатским корпусом.

Мэр Макеевки Владислав Ключаров выразил благодарность главе Югры Наталье Комаровой, а так же членам правительства и жителям региона. Об этом сообщается в департаменте общественных внешних связей и молодежной политики региона. «Жители ценят помощь, поддержку, которая приходит к нам от югорчан. Мы чувствуем, что являемся одной большой страной. Спасибо всем вам», — сказал Владислав Ключаров во время встречи на заседании оперативного штаба Югры. Помимо этого, глава Макеевки рассказал об одной из основных проблем города, которая связана с поддержкой работы котельных и их технического водоснабжения в преддверии зимы. Наталья Комарова сообщила, что по данному вопросу будут приняты дополнительные решения. Итогом встречи стало вручение губернатору ХМАО памятной плакетки. Данный жест символизирует братские отношения между жителями города Макеевки и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Макеевки Владислав Ключаров прибыл с рабочим визитом в ХМАО. В ходе визита гости планировали обсудить с органами власти автономного округа реализацию соглашения о сотрудничестве, вопросы реализации полномочий органов местного самоуправления, взаимодействия с депутатским корпусом.