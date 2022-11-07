Мэр из ДНР приехал в ХМАО

Мэр Макеевки Владислав Ключаров приехал в ХМАО

Делегаты из Макеевки приехали обсудить сотрудничество с властями ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Мэр Макеевки Владислав Ключаров прибыл с рабочим визитом в ХМАО. Он приехал в составе делегации, которая проведет в регионе два дня и обсудит с окружными властями планы сотрудничества. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных внешних связей и молодежной политики региона.

«Делегация города Макеевки Донецкой народной республики в течение двух дней, 8 и 9 ноября, находится с рабочим визитом в Ханты-Мансийском автономном округе. В составе делегации — глава администрации Макеевки Владислав Ключаров. В ходе визита гости обсудят с органами власти автономного округа реализацию соглашения о сотрудничестве, вопросы реализации полномочий органов местного самоуправления, взаимодействия с депутатским корпусом», — сообщили агентству в ведомстве.

Завтра 9 ноября делегация также примет участие в представлении отчета о работе правительства Югры за 2022 год, инвестиционного послания, обращения губернатора к жителям автономного округа. В завершение трехдневного визита делегация из Макеевки поучаствует в стратегическом форуме «Команда Югры».

Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО взяли шефство над донбасской Макеевкой. Губернатор Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни.

Начало спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами.