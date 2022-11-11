Байден: миру необходим отказ от топлива на фоне спецоперации

11 ноября 2022 в 23:27 Размер текста - 17 +

По мнению американского президента, мир срочно должен уйти от использования ископаемого топлива Фото: Официальный сайт президента Украины Мир должен отказаться от ископаемого топлива на фоне спецоперации России на Украине, считает президент США Джо Байден. Об этом он заявил на 27-й климатической конференции, которая проходит в Шарм-эш-Шейхе (Египет) под эгидой ООН. «Она (спецоперация — прим.ред) лишь делает еще более срочной необходимость отказа мира от ископаемого топлива. Суть подлинной энергетической безопасности в том, чтобы каждая страна выигрывала от использования чистого и диверсифицированного энергетического будущего», — цитирует Байдена РИА «Новости». По мнению американского президента, Россия провоцирует рост инфляции во многих странах. Ее действия влияют на мировую волатильность на энергетических рынках. Министерство иностранных дел РФ сегодня запретило въезд в страну для 200 граждан США. В их число попали Джо Байден и его семья. Действия МИД РФ стали ответом на персональные санкции, которые постоянно вводит администрация Джо Байдена против граждан России.

Мир должен отказаться от ископаемого топлива на фоне спецоперации России на Украине, считает президент США Джо Байден. Об этом он заявил на 27-й климатической конференции, которая проходит в Шарм-эш-Шейхе (Египет) под эгидой ООН. «Она (спецоперация — прим.ред) лишь делает еще более срочной необходимость отказа мира от ископаемого топлива. Суть подлинной энергетической безопасности в том, чтобы каждая страна выигрывала от использования чистого и диверсифицированного энергетического будущего», — цитирует Байдена РИА «Новости». По мнению американского президента, Россия провоцирует рост инфляции во многих странах. Ее действия влияют на мировую волатильность на энергетических рынках. Министерство иностранных дел РФ сегодня запретило въезд в страну для 200 граждан США. В их число попали Джо Байден и его семья. Действия МИД РФ стали ответом на персональные санкции, которые постоянно вводит администрация Джо Байдена против граждан России.