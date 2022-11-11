МИД РФ запретил въезд в страну семье Байдена

11 ноября 2022 в 21:41 Размер текста - 17 +

МИД решил запретить въезд политикам и журналистам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия ввела запрет на въезд для 200 граждан США. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ. Под санкции, в частности, попали родственники главы США Джо Байдена. «В ответ на постоянно вводимые администрацией президента США Джо Байдена персональные санкции на основе взаимности вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию в отношении 200 граждан США», — сообщается на сайте МИД РФ. Там отметили, что Вашингтон вводит санкции не только против официальных лиц РФ, из родных, деятелей культуры, но и просто неугодных россиян. Россия со своей стороны внесла в «стоп-лист» представителей органов власти и законодателей, их близких родственников, руководителей предприятий ВПК, а также журналистов, продвигающих русофобские настроения. В частности, под санкции попали сестра американского лидера Валери Байден Оуэнс, а также его братья Джеймс и Фрэнсис. Запрет будет действовать на постоянной основе.

Россия ввела запрет на въезд для 200 граждан США. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ. Под санкции, в частности, попали родственники главы США Джо Байдена. «В ответ на постоянно вводимые администрацией президента США Джо Байдена персональные санкции на основе взаимности вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию в отношении 200 граждан США», — сообщается на сайте МИД РФ. Там отметили, что Вашингтон вводит санкции не только против официальных лиц РФ, из родных, деятелей культуры, но и просто неугодных россиян. Россия со своей стороны внесла в «стоп-лист» представителей органов власти и законодателей, их близких родственников, руководителей предприятий ВПК, а также журналистов, продвигающих русофобские настроения. В частности, под санкции попали сестра американского лидера Валери Байден Оуэнс, а также его братья Джеймс и Фрэнсис. Запрет будет действовать на постоянной основе.