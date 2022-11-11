Школьники со всей России приехали в Екатеринбург ради шанса попасть в театр к Владимиру Машкову. Фото

Владимир Машков и театр Табакова проводят кастинги в Екатеринбурге

12 ноября 2022 в 13:25 Размер текста - 17 +

На кастинг в школу Табакова стремились попасть школьники из Екатеринбурга и соседних регионов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Народный артист РФ Владимир Машков проводит в Екатеринбурге кастинг среди школьников, которые смогут бесплатно обучаться в Московской театральной школе Табакова. Отбор проходит в течение трех дней — с 11 по 13 ноября. Один из отборочных туров посетил корреспондент URA.RU. Старшеклассники заходили в комнату по 10 человек, где их поочередно слушали по часу. Всего на прохождение кастинга подали заявки около 100 человек. Ребята исполняли вместе песни под гитару, а потом каждый представил свою программу: кто-то читал стихотворения, некоторые представляли монологи из популярных постановок. Один человек показывал по два-три произведения. Среди конкурсантов было много детей и не из Екатеринбурга: география конкурса расширилась до Санкт-Петербурга, Омска, Удмуртии, Башкирии и Тюмени. Среди конкурсной комиссии присутствовали актеры Владислав Миллер (сериал «Ваша честь»), Виталий Егоров (фильм «Я иду искать»), Артур Касимов (актер школы Табакова), Сергей Угрюмов (известен ролью в сериале «Ликвидация» и многосерийном детективном фильме о майоре Черкасове). Самого Машкова на кастинге не было, он будет сидеть в комиссии 13 ноября на финальном прослушивании. Во время отбора комиссия корректировала некоторые выступления старшеклассников, просив их перечитать стихотворения, более глубоко переживая страдания лирического героя или повысив тон. «Я задаю вопросы, исходя из того, кто перед тобой стоит. Ты понимаешь, что нужно задать наводящие вопросы, чтобы человек расслабился. Когда я останавливаю, это не значит, что это плохо. Это значит, что здесь все понятно, идем дальше», — пояснил такую практику Миллер. Также он признался, что комиссия уже приметила детей, которые смогут отправиться в Москву. Ранее Владимир Машков признался, что при выборе будущих студентов обращает внимание на речь, внешний вид, влияние родителей на ребенка и его стрессоустойчивость. После этапа в Екатеринбурге лучшие кандидаты поедут на прослушивание в Москву. Там абитуриенты попробуют стать частью школы Табакова и будут бесплатно обучаться актерской профессии, проживать в историческом центре Москвы и с первого курса играть на сцене с именитыми актерами. Прослушивания также пройдут в Туле, Кемерове, Хабаровске, Красноярске, Краснодаре и Москве. В прослушивании могли участвовать ребята из 9-х и 10-х классов, а также студенты первого курса колледжей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Школьники сидели на кастинге по 10 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Владислав Миллер и Сергей Угрюмов оценивали творчество уральцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кастинги проходили одновременно в двух разных кабинетах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Миллер часто останавливал ребят, чтобы помочь им раскрыться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Народный артист РФ Владимир Машков проводит в Екатеринбурге кастинг среди школьников, которые смогут бесплатно обучаться в Московской театральной школе Табакова. Отбор проходит в течение трех дней — с 11 по 13 ноября. Один из отборочных туров посетил корреспондент URA.RU. Старшеклассники заходили в комнату по 10 человек, где их поочередно слушали по часу. Всего на прохождение кастинга подали заявки около 100 человек. Ребята исполняли вместе песни под гитару, а потом каждый представил свою программу: кто-то читал стихотворения, некоторые представляли монологи из популярных постановок. Один человек показывал по два-три произведения. Среди конкурсантов было много детей и не из Екатеринбурга: география конкурса расширилась до Санкт-Петербурга, Омска, Удмуртии, Башкирии и Тюмени. Среди конкурсной комиссии присутствовали актеры Владислав Миллер (сериал «Ваша честь»), Виталий Егоров (фильм «Я иду искать»), Артур Касимов (актер школы Табакова), Сергей Угрюмов (известен ролью в сериале «Ликвидация» и многосерийном детективном фильме о майоре Черкасове). Самого Машкова на кастинге не было, он будет сидеть в комиссии 13 ноября на финальном прослушивании. Во время отбора комиссия корректировала некоторые выступления старшеклассников, просив их перечитать стихотворения, более глубоко переживая страдания лирического героя или повысив тон. «Я задаю вопросы, исходя из того, кто перед тобой стоит. Ты понимаешь, что нужно задать наводящие вопросы, чтобы человек расслабился. Когда я останавливаю, это не значит, что это плохо. Это значит, что здесь все понятно, идем дальше», — пояснил такую практику Миллер. Также он признался, что комиссия уже приметила детей, которые смогут отправиться в Москву. Ранее Владимир Машков признался, что при выборе будущих студентов обращает внимание на речь, внешний вид, влияние родителей на ребенка и его стрессоустойчивость. После этапа в Екатеринбурге лучшие кандидаты поедут на прослушивание в Москву. Там абитуриенты попробуют стать частью школы Табакова и будут бесплатно обучаться актерской профессии, проживать в историческом центре Москвы и с первого курса играть на сцене с именитыми актерами. Прослушивания также пройдут в Туле, Кемерове, Хабаровске, Красноярске, Краснодаре и Москве.