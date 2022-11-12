Свердловские аптеки выдали более трех с половиной миллионов льготных рецептов

Аптеки Свердловской области за неполный год обработали и выдали более трех с половиной миллионов рецептов, из них полтора миллиона — электронным способом. Об этом сообщает информационный сетевой ресурс регионального центра медиакоммуникаций в сфере здравоохранения Свердловской области.
«Отпускать лекарства льготным категориям жителей области имеют право 205 аптек и аптечных пунктов региона, которые располагают соответствующим техническим обеспечением. По желанию пациента врач всегда может выписать электронный рецепт на бесплатный препарат или препарат с 50-ти процентной скидкой по предъявлению СНИЛС», — говорится на сетевом ресурсе.
С начала года в Свердловской области появилась возможность получить льготные лекарственные препараты в аптеках по электронному рецепту. В случае отсутствия лекарства на момент обращения, льготный рецепт ставится на отсроченное обслуживание и по мере его появления пациента об этом извещают по телефону.
Ранее URA.RU сообщало том, что из свердловских аптек пропал популярный европейский препарат от рака. Об этом сообщила жительница Сухого Лога (Свердловская область).
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