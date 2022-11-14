14 ноября 2022

Пермячка отсудила деньги у бывшего зятя за смерть своей сестры

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, купюра, зарплата, банкнота, деньги, наличные, зп
Мужчина хотел оспорить решение суда, но оно осталось неизменным Фото:

Жительница Пермского муниципального округа (Пермский край) отсудила у бывшего зятя 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за смерть своей сестры. Об этом говорится в материалах о деле на сайте Пермского районного суда.

«Женщина просит взыскать компенсацию морального вреда. Ранее приговором Кудымкарского городского суда мужчину признали виновным в убийстве сестры истца», — пишет «Комсомольская правда Пермь».

Суд удовлетворил исковые требования родственницы погибшей. Мужчина хотел оспорить решения суда. Он обращался с апелляцией и кассационной жалобой. Решение суда первой инстанции осталось неизменным и вступило в законную силу.

Ранее URA.RU писало, что жительница города Александровск в Пермском крае хочет взыскать компенсацию морального вреда с больницы. Ее сын умер в результате несчастного случая, и она считает, что это произошло из-за бездействия медработников.

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Жительница Пермского муниципального округа (Пермский край) отсудила у бывшего зятя 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за смерть своей сестры. Об этом говорится в материалах о деле на сайте Пермского районного суда. «Женщина просит взыскать компенсацию морального вреда. Ранее приговором Кудымкарского городского суда мужчину признали виновным в убийстве сестры истца», — пишет «Комсомольская правда Пермь». Суд удовлетворил исковые требования родственницы погибшей. Мужчина хотел оспорить решения суда. Он обращался с апелляцией и кассационной жалобой. Решение суда первой инстанции осталось неизменным и вступило в законную силу. Ранее URA.RU писало, что жительница города Александровск в Пермском крае хочет взыскать компенсацию морального вреда с больницы. Ее сын умер в результате несчастного случая, и она считает, что это произошло из-за бездействия медработников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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