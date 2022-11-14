Пермячка отсудила деньги у бывшего зятя за смерть своей сестры

15 ноября 2022 в 23:37 Размер текста - 17 +

Мужчина хотел оспорить решение суда, но оно осталось неизменным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Пермского муниципального округа (Пермский край) отсудила у бывшего зятя 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за смерть своей сестры. Об этом говорится в материалах о деле на сайте Пермского районного суда. «Женщина просит взыскать компенсацию морального вреда. Ранее приговором Кудымкарского городского суда мужчину признали виновным в убийстве сестры истца», — пишет «Комсомольская правда Пермь». Суд удовлетворил исковые требования родственницы погибшей. Мужчина хотел оспорить решения суда. Он обращался с апелляцией и кассационной жалобой. Решение суда первой инстанции осталось неизменным и вступило в законную силу. Ранее URA.RU писало, что жительница города Александровск в Пермском крае хочет взыскать компенсацию морального вреда с больницы. Ее сын умер в результате несчастного случая, и она считает, что это произошло из-за бездействия медработников.

Жительница Пермского муниципального округа (Пермский край) отсудила у бывшего зятя 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за смерть своей сестры. Об этом говорится в материалах о деле на сайте Пермского районного суда. «Женщина просит взыскать компенсацию морального вреда. Ранее приговором Кудымкарского городского суда мужчину признали виновным в убийстве сестры истца», — пишет «Комсомольская правда Пермь». Суд удовлетворил исковые требования родственницы погибшей. Мужчина хотел оспорить решения суда. Он обращался с апелляцией и кассационной жалобой. Решение суда первой инстанции осталось неизменным и вступило в законную силу. Ранее URA.RU писало, что жительница города Александровск в Пермском крае хочет взыскать компенсацию морального вреда с больницы. Ее сын умер в результате несчастного случая, и она считает, что это произошло из-за бездействия медработников.