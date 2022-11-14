Спикер парламента Крыма предупредил ВСУ о сдаче, которую они получат от РФ за Херсон

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, минометный расчет, минометный снаряд, артиллерийская мина, 120мм возимый миномет 2б11, подготовка военных
Россия ушла из Херсона организованно и без потерь, сообщает спикер парламента Крыма Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России дадут сдачи украинской армии после передислокации российских войск из Херсона. Об этом сообщает председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. По его словам, армия РФ перешла на левый берег Днепра организованно и без потерь, не из-за внешних факторов.

«Мы ушли из Херсона организованно и без потерь, не в результате каких-то прорывов или невозможности сдерживать давление врага. Мы обязательно должны дать сдачи. Не в нашем национальном характере получив удар, оставлять его без ответа. Сосредоточимся на подготовке этого ответа», — написал Константинов в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось о перегруппировке российских войск под Херсоном. 11 ноября армия РФ перешла на левый берег Днепра. Сигналом к концу вывода группировки послужил подрыв Антоновского моста.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы России дадут сдачи украинской армии после передислокации российских войск из Херсона. Об этом сообщает председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. По его словам, армия РФ перешла на левый берег Днепра организованно и без потерь, не из-за внешних факторов. «Мы ушли из Херсона организованно и без потерь, не в результате каких-то прорывов или невозможности сдерживать давление врага. Мы обязательно должны дать сдачи. Не в нашем национальном характере получив удар, оставлять его без ответа. Сосредоточимся на подготовке этого ответа», — написал Константинов в своем telegram-канале. Ранее сообщалось о перегруппировке российских войск под Херсоном. 11 ноября армия РФ перешла на левый берег Днепра. Сигналом к концу вывода группировки послужил подрыв Антоновского моста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...