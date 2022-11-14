Спикер парламента Крыма предупредил ВСУ о сдаче, которую они получат от РФ за Херсон

Вооруженные силы России дадут сдачи украинской армии после передислокации российских войск из Херсона. Об этом сообщает председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. По его словам, армия РФ перешла на левый берег Днепра организованно и без потерь, не из-за внешних факторов.
«Мы ушли из Херсона организованно и без потерь, не в результате каких-то прорывов или невозможности сдерживать давление врага. Мы обязательно должны дать сдачи. Не в нашем национальном характере получив удар, оставлять его без ответа. Сосредоточимся на подготовке этого ответа», — написал Константинов в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось о перегруппировке российских войск под Херсоном. 11 ноября армия РФ перешла на левый берег Днепра. Сигналом к концу вывода группировки послужил подрыв Антоновского моста.
Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
Вооруженные силы России дадут сдачи украинской армии после передислокации российских войск из Херсона. Об этом сообщает председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. По его словам, армия РФ перешла на левый берег Днепра организованно и без потерь, не из-за внешних факторов. «Мы ушли из Херсона организованно и без потерь, не в результате каких-то прорывов или невозможности сдерживать давление врага. Мы обязательно должны дать сдачи. Не в нашем национальном характере получив удар, оставлять его без ответа. Сосредоточимся на подготовке этого ответа», — написал Константинов в своем telegram-канале. Ранее сообщалось о перегруппировке российских войск под Херсоном. 11 ноября армия РФ перешла на левый берег Днепра. Сигналом к концу вывода группировки послужил подрыв Антоновского моста.