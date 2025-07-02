«Бешеная агрессия»: в Госдуме объяснили зачем ВСУ публикуют видео с пленными

Украинские органы власти и СМИ распространяют видео- и фотоматериалы с попавшими в плены к ВСУ российскими бойцами, чтобы оказывать психологическое давление на граждан РФ. Об этом сообщил депутат Госдумы от Республики Крым, член парламентского комитета по безопасности Михаил Шеремет.
«Их поведение сродни безумной агрессии бешеной собаки, ведь именно этого добивался дрессирующий их с помощью кнута и печенья западный мир в расчете запугать неонацистской дикой жестокостью, посеяв панический страх в сердцах россиян. Но на деле для агрессора снова все обернулось ровно наоборот», — заявил Шеремет. Его слова приводит ТАСС.
Говоря о противоположном эффекте, депутат уточнил, что россияне объединяются и продолжают противостоять внешним угрозам. В этом деле они опираются на исторический опыт борьбы с нацизмом в годы Великой Отечественной войны.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), с февраля 2022 года зафиксировано множество случаев убийств и пыток со стороны ВСУ в отношении безоружных и пленных бойцов ВС РФ. Как отмечалось в отчете, за указанный период подтверждены факты казней 26 небоеспособных мужчин, включая российских пленных. Помимо этого, из 95 опрошенных УВКПЧ военнопленных 59 сообщили о пытках и жестоком обращении: избиение палками и пластиковыми трубками, применение электрошока, натравливание собак, чрезмерные физические нагрузки, угрозы убийства, сексуальное насилие, инсценировка казней и унижения.
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