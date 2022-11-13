В Перми из-за ДТП ввели реверсивное движение

Движение контролируют сотрудники ГИБДД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми из-за ДТП на улице Соликамской упала опора, перегородив проезд. Из-за этого на данном участке дороги ввели реверсивное движение. Об этом сообщается в группе «Пермский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».

«На участке установлено реверсивное движение. Маршруты №18, 24, 32, 36, 77 и 78 поочередно проезжают. Движение контролируют сотрудники ГИБДД. Рейсы выполняются с задержками», — говорится в сообщении.

Причина — ДТП на улице Соликамская, в результате которого упала опора и перегородила проезд. В УГИБДД корреспонденту URA.RU обещали позже прокомментировать данную ситуацию.



Ранее URA.RU сообщало, что в Перми в ночь на 9 ноября столкнулись иномарка и машина скорой помощи.В результате ДТП пассажирам автомобиля скорой медицинской помощи оказана разовая медицинская помощь.