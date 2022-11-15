Чиновница, которую критиковал Махонин, нашла работу в Москве

Гонцова заняла новую должность 15 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-заместитель главы администрации Перми по развитию территории и земельно-имущественным отношениям Елена Гонцова нашла работу в Москве. Об этом говорят источники, знакомые с ситуацией.

«Елена Гонцова с 15 ноября заняла должность заместителя директора Московского научно-исследовательского и проектного института жилищного хозяйства. Учредителем является департамент капремонта мэрии Москвы», — пишет «Коммерсант Прикамье».

Ранее Елена Гонцова ушла с должности вице-мэра Перми по градостроительным, земельным и имущественным вопросам. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин раскритиковал ее за «несоответствие занимаемой должности».