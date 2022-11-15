15 ноября 2022

Чиновница, которую критиковал Махонин, нашла работу в Москве

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Заседание областной думы. Курган , чиновница, совещание, документы, заседание, женские руки
Гонцова заняла новую должность 15 ноября Фото:

Экс-заместитель главы администрации Перми по развитию территории и земельно-имущественным отношениям Елена Гонцова нашла работу в Москве. Об этом говорят источники, знакомые с ситуацией.

«Елена Гонцова с 15 ноября заняла должность заместителя директора Московского научно-исследовательского и проектного института жилищного хозяйства. Учредителем является департамент капремонта мэрии Москвы», — пишет «Коммерсант Прикамье».

Ранее Елена Гонцова ушла с должности вице-мэра Перми по градостроительным, земельным и имущественным вопросам. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин раскритиковал ее за «несоответствие занимаемой должности».

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Экс-заместитель главы администрации Перми по развитию территории и земельно-имущественным отношениям Елена Гонцова нашла работу в Москве. Об этом говорят источники, знакомые с ситуацией. «Елена Гонцова с 15 ноября заняла должность заместителя директора Московского научно-исследовательского и проектного института жилищного хозяйства. Учредителем является департамент капремонта мэрии Москвы», — пишет «Коммерсант Прикамье». Ранее Елена Гонцова ушла с должности вице-мэра Перми по градостроительным, земельным и имущественным вопросам. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин раскритиковал ее за «несоответствие занимаемой должности».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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