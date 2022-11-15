Томский губернатор оценил лагерь мобилизованных в Чебаркуле

Томский губернатор Владимир Мазур отвез мобилизованным землякам в Чебаркуль гуманитарную помощь

По словам Владимира Мазура, мобилизованные находятся в хороших условиях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Губернатор Томской области Владимир Мазур оценил качество всероссийского лагеря для мобилизованных в Чебаркуле (Челябинская область). По словам Мазура, в лагере есть все необходимые условия для военнослужащих.

«Условия в военном городке хорошие. Завтрак, обед и ужин готовят военные. На раздаче в столовой помогают волонтеры. Есть здесь и баня, и парикмахерская. А мы продолжаем собирать нашим парням новую партию экипировки», — сообщил на своей странице Мазур.

Глава региона отметил, что в недавнюю партию гуманитарной помощи вошли амуниция, хозяйственные и строительные товары, продукты, средства гигиены, а также посылки из дома, от родных. Администрация держит связь с командованием и с родными мобилизованных.

Сейчас в лагере под Чебаркулем проходят боевое слаживание последние группы мобилизованных граждан. Лагерь носит статус всероссийского. На полигоне солдат обучают навыкам ведения боя. Обучение проходит под руководством инструкторов, имеющих опыт участия в СВО.