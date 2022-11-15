В 2020 году во время проверки в центре нашли мертвым одного из пациентов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Перми выставлены на продажу помещения дома престарелых «Добрые руки», вокруг которого два года назад разгорелся скандал. Объект, расположенный на улице Ласьвинская 100А, предлагают купить за 38 миллионов рублей. Об этом сообщается в объявлении, размещенном на сайте «Авито».

«В продаже имущественный комплекс. Здание можно использовать под дом престарелых, хостел, медицинское учреждение, частную клинику, так же как вариант — производство косметики либо пищевые цеха. Есть возможность покупки с оборудованием — медицинские кровати, рециркуляторы, шкафы, тумбочки и другое. Отдельно оборудованы кабинеты для медсестры, врача, приемные боксы», — говорится в объявлении.

Уточняется, что в здании заменены все коммуникации, подведен интернет, есть возможность подключения к газоснабжению. Территория огорожена и находится под видеонаблюдением. В стоимость актива также включено одноэтажное отдельно стоящее здание, которое подойдет под столовую или прачечную.

По данным сервиса «ДубльГИС», по указанному в объявлении адресу расположен центр временного проживания пожилых людей «Добрые руки». Ответивший на звонок по указанному в объявлении номеру мужчина подтвердил URA.RU, что помещения арендует именно эта организация, после чего прекратил общение.

Ранее URA.RU сообщало, что у гендиректора пермского временного пребывания пожилых людей «Добрые руки» арестовали имущество на более чем 20 миллионов рублей. Руководителя обвиняли в оказании некачественных услуг 16 пациентам. В 2020 году во время проверки в центре выяснилось, что он работал незаконно. Также там нашли мертвым одного из постояльцев.